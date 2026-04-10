Precios en Cuba: Un tubo de pasta dental cuesta más de 1,000 pesos cubanos

Una cubana mostró los precios de algunos productos de una mipyme en Cuba donde un tubo de pasta de dientes se vende a 1,150 CUP, un valor que ha desatado una ola de indignación entre cubanos que señalan la imposibilidad de costear estos productos con sus salarios.

El video fue compartido en Facebook por Milenis García. La joven recorre el establecimiento y lo describe como repleto de productos: confituras, café, bicarbonato, detergente, suavizante de ropa y hasta una bicicleta para niños.

García califica los precios como competitivos frente a las tiendas del Estado y concluye que "da más resultado mandar dinero a la familia que estar enviando comida desde las aplicaciones".

Sin embargo, la reacción de los seguidores contrasta radicalmente con esa valoración. Algunos usuarios pusieron en perspectiva el precio de la pasta dental: un trabajador estatal gana apenas 3,500 pesos al mes y un jubilado, 1,700 pesos, lo que convierte ese tubo en un gasto que representa entre un tercio y la totalidad del ingreso mensual de muchas familias cubanas.

El contexto es aún más grave si se considera que el salario medio estatal no llega a 7,000 pesos, mientras que la pensión mínima, elevada a 4,000 pesos en septiembre de 2025, sigue siendo insuficiente para cubrir el costo de vida básico.

La pasta dental Colgate de 100 ml se vende en otras mipymes por hasta 1,680 pesos, una cifra que ilustra la magnitud del problema para quienes dependen exclusivamente de ingresos en moneda nacional.

La escasez de este producto básico no es nueva. Los habaneros estuvieron hasta seis meses sin recibir ese producto por la libreta de abastecimiento, lo que ha empujado a la población a depender de las mipymes y el mercado negro para acceder a artículos de higiene básica.

A la crisis de precios se suma la degradación de la calidad de los productos disponibles. En algunos casos, compradores han denunciado haber adquirido tubos de pasta dental falsos que contenían un palo en su interior, evidenciando el nivel de fraude que prolifera en un mercado sin regulación efectiva.

"Los precios son una falta de respeto para los que viven en Cuba de un salario, no está bien en lo absoluto y no está bien normalizar esto", escribió un usuario, resumiendo el sentir de quienes ven cómo artículos de higiene básica se convierten en lujos inalcanzables en Cuba.