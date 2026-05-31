Exdirector del Consejo de Seguridad Nacional afirma que existen tres opciones militares para Cuba

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Richard Feinberg, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de Estados Unidos para América Latina, describió en un análisis publicado por The Economist tres posibles escenarios de acción militar que Washington podría considerar contra Cuba, advirtiendo que todas las opciones son problemáticas.

La primera opción que delineó Feinberg es una operación limitada dirigida al liderazgo cubano de alto nivel, similar a la ejecutada en Venezuela.

La segunda contempla ataques aéreos de precisión para presionar al gobierno cubano a negociar o para degradar sus defensas aéreas.

La tercera y más extrema sería una invasión a gran escala.

Sobre los escenarios de ataque al liderazgo, Feinberg fue directo: «Raúl Castro sería su primer objetivo».

The Economist advierte que Cuba no es Venezuela: la geografía de la isla, su estructura política y la probable resistencia interna hacen que cualquier operación militar sea de resultado incierto y con riesgos considerables.

Este debate se produce en el marco de una escalada de presión de la administración Trump que incluye sanciones económicas y cargos penales presentados contra Raúl Castro, una campaña que analistas comparan con la que precedió a la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según un reporte de Politico del pasado miércoles, Estados Unidos tiene los planes listos y «solo falta la orden».

El Pentágono y el Comando Sur han realizado sesiones de planificación para distintos escenarios en Cuba, aunque sin una orden presidencial confirmada.

El propio Trump descartó el 21 de mayo una acción inmediata al declarar: «No. No habrá escalada. No creo que sea necesario».

Axios reportó el pasado jueves que Estados Unidos ensaya planes para responder si Cuba cae en el caos, dentro de una estrategia de presión escalonada más que de intervención inmediata.

El régimen cubano, por su parte, valoró como positivo un encuentro con el Comando Sur de Estados Unidos reportado este sábado, mientras el gobierno de La Habana acusó a Trump de revivir el caso de 1996 en referencia al derribo de avionetas.

The Economist recuerda que desde la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961 —organizada por la CIA con cubanos exiliados— el régimen ha utilizado la amenaza estadounidense como narrativa de orgullo nacional y resistencia, narrativa que hoy vuelve a activarse ante una presión que Trump convocó a su gabinete de seguridad a evaluar el 12 de mayo.

La estrategia predominante de Washington parece ser la presión escalonada —económica, diplomática y militar disuasoria— aunque el propio análisis de The Economist concluye que, si llegara a ejecutarse alguna de las tres opciones militares descritas por Feinberg, ninguna garantizaría un resultado favorable para Estados Unidos.