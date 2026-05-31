Falleció a los 104 años Edgar Morin, sabio humanista que criticó el estalinismo

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El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, creador de la teoría del pensamiento complejo, falleció el viernes en París a los 104 años, según han reportado medios como la BBC y El País. Su familia confirmó la noticia al diario Le Monde al día siguiente.

Morin era el último representante de una generación de pensadores forjados en las convulsiones de la primera mitad del siglo XX: la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el estalinismo y la descolonización.

Su esposa, Sabah Abouessalam Morin, declaró: «Hasta sus últimos días, Edgar Morin permaneció atento al mundo, a los demás y a los grandes retos humanos que alimentaron su pensamiento. Hoy, el vacío que deja es inmenso. Pero su valentía, su fidelidad a las personas y a las ideas, su exigencia moral y su esperanza siguen acompañándonos», reportó la BBC.

Nació el 8 de julio de 1921 en París como Edgar Nahoum, hijo de una familia judía sefardí procedente de Tesalónica, Grecia. Cuando tenía cerca de diez años, su madre murió de un ataque cardíaco, experiencia que el filósofo describiría para siempre como un «Hiroshima interior», indicó El País.

En 1941 se unió al Partido Comunista Francés y a la Resistencia contra el nazismo, adoptando el seudónimo «Morin». Fue expulsado del partido en 1951 por sus críticas al estalinismo, proceso que relató en su libro Autocrítica (1959). Nunca dejó de considerarse de izquierda, pero su ruptura con el dogmatismo comunista marcó profundamente su trayectoria intelectual.

Su obra más ambiciosa, El método, se publicó en seis volúmenes entre 1977 y 2004. «Cuanto más conocemos al ser humano, menos lo comprendemos. Las disociaciones entre disciplinas lo fragmentan, lo despojan de vida, de carne, de complejidad», escribió en esa obra, según reseñó la agencia AFP.

En 1999, la UNESCO le encargó Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, que se convirtió en referencia pedagógica mundial, con especial influencia en América Latina y el Caribe. Enseñó en Santiago de Chile en los años sesenta y en la Universidad de San Diego, California, y recibió el título de Doctor Honoris Causa de más de 30 universidades.

A lo largo de su carrera publicó más de 40 libros, traducidos a numerosos idiomas, entre ellos Introducción al pensamiento complejo, Lecciones de la historia y La mente bien ordenada. Fue también el inventor del término «yeyé» para describir la cultura juvenil francesa, acuñado en dos artículos publicados en Le Monde en julio de 1963.

El pensamiento complejo de Morin tuvo recepción académica en Cuba, incorporado a debates sobre ciencia, bioética y epistemología en el Instituto de Filosofía y la Universidad de La Habana. Esa influencia contrasta, sin embargo, con la realidad de un sistema educativo que históricamente ha privilegiado la ortodoxia ideológica sobre la reflexión problematizadora.

En 2025, estudiantes del Instituto Superior de Diseño denunciaron públicamente actitudes autoritarias y la represión del pensamiento crítico en esa institución: exactamente lo contrario de lo que Morin defendió durante toda su vida.

Asimismo, han sido frecuentes la represión y expulsión de docentes que defienden la libertad de cátedra y se niegan a repetir acríticamente las consignas ideológicas del Partido Comunista. Los casos recientes de separación de sus puestos, de Abel Tablada de la Torre, arquitecto y profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la CUJAE y del profesor del Instituto Superior de Arte Roberto Viña Martínez son apenas dos cercanos ejemplos de una larga lista.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, despidió al gran académico con estas palabras: «Soldado de la Resistencia, militante y hombre libre, escritor y pensador del siglo, defensor de la naturaleza y de los pueblos, Edgar Morin era el humanismo hecho persona. Con su amabilidad y su curiosidad, no dejaba de iluminarnos. Pensamiento complejo, vida fecunda, espíritu universal».