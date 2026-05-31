Presión y ultimátum: Así ve exoficial de inteligencia cubana reunión militar Cuba-EE.UU. en Guantánamo

Generales de EE.UU. y Cuba en la Base Naval de Guantánamo Foto © X/@Southcom

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El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió el pasado viernes con altos mandos militares del régimen cubano en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo, en uno de los contactos de más alto nivel registrados en años entre el Comando Sur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Oficialmente, ambas partes describieron el intercambio como centrado en asuntos de seguridad operacional del perímetro de la base y acordaron mantener canales de comunicación entre los mandos militares. El Ministerio de las FAR cubano calificó el encuentro de «positivo» e indicó que fue «por acuerdo de ambas partes». Sin embargo, analistas de inteligencia consideran que el trasfondo político y estratégico del encuentro va mucho más allá de lo declarado públicamente.

Para el exoficial de inteligencia cubana José Cohen, entrevistado por la periodista Jany González para Martí Noticias, la reunión responde a intereses mucho más amplios que los explicados oficialmente. «Ahí no lo pueden grabar los cubanos, ahí están en territorio estadounidense, nadie sabe lo que hablaron ni lo que le explicaron, pero sin duda yo creo que forma parte de un proceso de desmantelamiento del régimen», afirmó Cohen, quien considera que Washington buscaría una transición sin enfrentamiento militar.

El analista también señaló que el régimen necesitó justificar públicamente el contacto ante su propia población. «Se hizo público y Cuba tiene que justificar ese contacto. Para mantener a la población entretenida, le dicen que es un intercambio para revisar la seguridad del perímetro de Guantánamo. El viceministro de las FAR va con el consentimiento de Raúl Castro», aseguró, refiriéndose directamente al general Roberto Legrá Sotolongo.

Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las FAR fue promovido al Buró Político del Partido Comunista de Cuba en diciembre de 2025 y es uno de los militares de mayor rango activo en la isla. Su presencia fue interpretada por analistas como una señal de que el régimen autorizó el contacto al más alto nivel.

Cohen también destacó el perfil generacional de los oficiales cubanos presentes en la reunión como un dato revelador. «Ya no son generales históricos de la Sierra. Son oficiales formados después de la Revolución y probablemente están pensando también en el futuro de sus familias y de sus hijos. Ahora tienen un canal de comunicación directo con el Comando Sur», señaló el medio de prensa.

En paralelo al encuentro, se ha documentado una escalada sostenida de presión militar estadounidense sobre la isla. En las semanas previas se registraron más de 20 misiones de inteligencia aérea y más de 150 horas de vigilancia aérea cerca de Cuba. Además, la Unidad Expedicionaria de Marines número 24 confirmó el despliegue de más de 1,300 marines bajo operaciones del Comando Sur, con misiones de respuesta rápida, protección de embajadas y combate contra redes de narcotráfico y terrorismo. «Tienen rodeada militarmente a Cuba. Todos los días pasan drones y ya han recopilado una enorme cantidad de inteligencia sobre objetivos militares y estratégicos», sostuvo Cohen.

La reunión en Guantánamo se inscribe en una cadena de acciones de presión que Washington ha desplegado en semanas recientes. El 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con el ministro del Interior, el jefe de la Dirección de Inteligencia del MININT y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

Seis días después, el 20 de mayo, fiscales federales anunciaron cargos penales contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, incluyendo cargos de conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses y cuatro cargos de asesinato.

Todo este conjunto de acciones configura, según Cohen, un proceso coordinado que no admite interpretaciones benévolas. «No es un proceso amigable. Es un proceso de presión y de ultimátum. Y claro que si hay que hablar con Raúl Castro, van a hablar con él, pero para que salga del poder o incluso para ser detenido», concluyó el exoficial, en una valoración que resume el ángulo con el que buena parte del exilio cubano interpreta los movimientos de Washington hacia La Habana en este momento.