No hay pescado en Cuba, pero se celebra 'fidelistamente' el Día del Trabajador de la Pesca

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El régimen de Cuba celebró este día 8 de abril el Día del Trabajador de la Pesca con un acto central en la Empresa Pesquera Holguín (Holpes), adornado de placa conmemorativa, distinciones y discursos triunfalistas, mientras millones de cubanos no pueden permitirse poner pescado en la mesa.
La celebración arrancó con la develación de la referida placa por el Centenario del natalicio de Fidel Castro, en el contexto de una interminable ristra de actividades oficiales y propaganda por la efeméride. Al acto asistieron el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz; el primer secretario del Partido en Holguín, Joel Queipo Ruiz; y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, Jorge Luis Fajardo Casas.
Fajardo Casas elogió a la empresa holguinera asegurando que sus trabajadores "han demostrado que no hay fuerza superior que la dedicación, el amor a lo que hacen y una alta muestra de entrega y compromiso". No especificó, sin embargo, si la entrega, el compromiso y el amor, se traducen en filetes de pescado concretos al alcance de los ciudadanos y beneficios para esos propios trabajadores.
Se entregaron distinciones a 23 obreros del sector, se reconoció a ocho empresas de diversas provincias y se entregó hasta una réplica del carné de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores de Fidel Castro a un trabajador destacado. El omnipresente Comandante que siempre declaró "no querer" homenajes oficiales y asoma su rostro en cada conmemoración de la Isla.
La propaganda oficial habló de sobrecumplimientos: Holpes reportó 383 toneladas por encima del plan respecto al año anterior y 15,11 toneladas extra en exportaciones de especies como la penca HG y la angula.
Lo que los discursos no mencionaron es que la industria pesquera cubana atraviesa uno de sus peores momentos históricos.
La unidad Pesca Bolivia, en Ciego de Ávila, capturó apenas 17 de las 31 toneladas planificadas en el primer trimestre de 2026, operando con electricidad al 12% y combustible al 28% de lo necesario. En tanto, la unidad Cahamar cerró su último año con solo el 30% del plan de producción cumplido.
En 2023, el sector no alcanzaba el 58% de su plan, con más de sesenta barcos parados y un 23% menos de capturas que el año anterior.
En 2024, la falta de combustible impidió almacenar langosta, con lo cual se perdieron 2,000 toneladas destinadas a la exportación. A juicio de expertos, aunque hay peces en la plataforma insular, faltan embarcaciones, artes de pesca, trabajadores del sector y condiciones industriales.
Para el cubano común, el pescado es hoy un lujo inalcanzable: en febrero de 2026, diez libras costaban 3,000 pesos cubanos, unos 12 dólares al cambio informal, un precio fuera del alcance de la mayoría.
En Cienfuegos, solo el 20% de las 640 toneladas proyectadas de pescado de plataforma se destinan al consumo local, y el consumo per cápita en toda la isla no supera los cuatro kilogramos anuales.
El contraste es difícil de ignorar: mientras el régimen despliega su maquinaria de propaganda con placas del "Máximo líder", actos solemnes y discursos sobre "dedicación y compromiso", el 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que el Período Especial.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Pesquera en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se celebra el Día del Trabajador de la Pesca en Cuba si hay escasez de pescado?
El régimen cubano utiliza estas celebraciones como parte de su maquinaria de propaganda para proyectar una imagen de éxito y compromiso, a pesar de la evidente escasez de pescado en el país. Estas celebraciones contrastan con la realidad que enfrentan millones de cubanos, quienes no pueden permitirse comprar pescado debido a los altos precios y la baja disponibilidad.
¿Cuál es la situación actual de la industria pesquera en Cuba?
La industria pesquera cubana está en uno de sus peores momentos históricos. Las unidades pesqueras están operando bajo su capacidad debido a la falta de electricidad y combustible, y la producción ha caído significativamente en los últimos años. En 2023, la industria solo alcanzó el 58% de su plan de producción, y la situación no ha mejorado desde entonces.
¿Por qué el pescado es tan caro en Cuba?
El pescado es caro en Cuba debido a la baja producción y a la alta demanda en un mercado con recursos limitados. En febrero de 2026, el precio de diez libras de pescado llegó a 3,000 pesos cubanos, lo que equivale a unos 12 dólares al cambio informal, un precio inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos cubanos.
¿Cómo afecta la crisis pesquera al consumo de pescado en Cuba?
El consumo de pescado en Cuba es extremadamente bajo. En Cienfuegos, solo el 20% de las toneladas proyectadas son para consumo local, y el consumo per cápita en toda la isla no supera los cuatro kilogramos anuales. Esta baja disponibilidad se traduce en que el pescado se ha convertido en un lujo inalcanzable para la mayoría de los cubanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.