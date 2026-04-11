¿Cubanos en EE. UU. serán inscritos automáticamente en el Servicio Selectivo aunque no tengan papeles?

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Una ley firmada por el presidente Donald Trump en diciembre de 2025 ordena que todos los hombres de 18 a 25 años residentes en Estados Unidos, incluidos inmigrantes indocumentados, sean inscritos en la inscripción automática en el Servicio Selectivo a partir de diciembre de 2026, lo que afecta directamente a miles de cubanos en el país.

La medida está contenida en la Sección 535 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026, firmada el 18 de diciembre de 2025, y representa el cambio más significativo al sistema de registro desde 1980.

Hasta ahora, la responsabilidad de inscribirse recaía en el propio individuo.

Con la nueva ley, el Servicio Selectivo usará bases de datos federales para identificar y registrar automáticamente a los hombres elegibles dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años o ingresar al país.

La norma aplica sin distinción de estatus migratorio: ciudadanos, residentes permanentes, refugiados, solicitantes de asilo, beneficiarios de permisos humanitarios y también inmigrantes indocumentados quedan incluidos en su alcance.

Esto afecta directamente a los cubanos que llegaron a Estados Unidos por vía marítima, terrestre o aérea y que tengan entre 18 y 25 años, independientemente de cómo hayan ingresado al país.

El sitio oficial del Servicio Selectivo es claro al respecto: "Casi todos los ciudadanos varones estadounidenses e inmigrantes varones de 18 a 25 años están obligados a registrarse en el Servicio Selectivo".

Las únicas excepciones son las mujeres, los hombres con visas de no inmigrante vigentes —turistas, estudiantes o trabajadores temporales—, los militares en servicio activo continuo desde los 18 años, y quienes hayan estado hospitalizados o encarcelados de forma ininterrumpida entre los 18 y los 26 años.

Uno de los puntos que genera más inquietud entre los inmigrantes indocumentados es si el registro podría exponer su situación migratoria ante autoridades como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El Servicio Selectivo ha respondido con claridad: el sistema "no tiene autoridad para recopilar dicha información, no tiene uso para ella y es irrelevante para el requisito de registro".

La agencia ha declarado históricamente que no comparte datos con ICE ni con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), aunque el mecanismo de integración con bases de datos federales genera interrogantes sobre qué información podría quedar expuesta de forma incidental.

Registrarse en el Servicio Selectivo no implica alistamiento automático en el ejército. Según el propio organismo, "en una crisis que requiera un reclutamiento, los hombres serían llamados en una secuencia determinada por número de lotería aleatorio y año de nacimiento" y luego evaluados antes de ser incorporados a las Fuerzas Armadas.

Las consecuencias por no registrarse son severas: hasta cinco años de prisión, multas de hasta $250,000, pérdida del acceso a la ayuda federal estudiantil, bloqueo del proceso de naturalización y exclusión de empleos federales.

Antes de esta ley, los inmigrantes indocumentados ya estaban legalmente obligados a registrarse de forma manual. Sin embargo, quienes no tenían licencia de conducir —el mecanismo más común de inscripción automática, que en 2023 ya cubría el 98% de los registros— quedaban fuera del flujo automático y debían hacerlo por su cuenta.

La propuesta de regla para implementar el registro automático fue presentada a la Oficina de Asuntos de Información y Regulación el 30 de marzo de 2026 para su revisión, y el sistema entrará en plena vigencia en diciembre de este año.