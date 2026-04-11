Incumplir registro en EE. UU. expone a migrantes a cárcel y fuertes multas

Vídeos relacionados:

Una ley federal poco conocida pero de graves consecuencias obliga a casi todos los hombres migrantes residentes en Estados Unidos, incluidos los indocumentados, a registrarse en el Servicio Selectivo al cumplir 18 años, bajo pena de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250,000 dólares, subrayó The Latin Times.

El requisito no es nuevo, pero está recibiendo renovada atención ante la inminente implementación del registro automático mandatado por la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026, firmada por el presidente Trump el 18 de diciembre de 2025.

Según el Servicio Selectivo, la obligación alcanza a residentes permanentes legales, refugiados, asilados, beneficiarios de parole e inmigrantes indocumentados de entre 18 y 25 años.

La única exención relevante aplica a los hombres que se encuentren en el país con una visa de no inmigrante vigente, como turistas, estudiantes o diplomáticos.

El registro debe completarse dentro de los 30 días posteriores al 18 cumpleaños, o dentro de los 30 días de ingresar al país si el migrante tiene entre 18 y 25 años al momento de la entrada.

El Servicio Selectivo es explícito sobre las consecuencias: la falta de registro constituye un delito grave castigado con hasta cinco años de prisión y/o una multa de hasta 250,000 dólares.

Las consecuencias van más allá de la exposición penal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) puede denegar una solicitud de naturalización cuando el solicitante se negó a registrarse o deliberadamente no lo hizo cuando era requerido, al considerar que carece del requisito de "buen carácter moral".

Quien no se registró antes de los 26 años puede ver retrasado su proceso de ciudadanía por años, y quien no pueda demostrar que el incumplimiento fue involuntario enfrenta el riesgo de que se le considere sin el "apego a la Constitución" exigido para obtener la ciudadanía.

El incumplimiento también puede implicar pérdida de ayuda estudiantil federal, inelegibilidad para empleos federales y exclusión de programas de entrenamiento laboral.

Es importante aclarar que registrarse en el Servicio Selectivo no equivale a ser reclutado: Estados Unidos no tiene servicio militar activo obligatorio desde 1973, y el registro solo crea una base de datos para un eventual reclutamiento futuro en caso de emergencia nacional.

Para la comunidad cubana y latinoamericana, la alerta es especialmente urgente dado el alto número de jóvenes llegados en años recientes por vías como el parole humanitario, la entrada irregular o el programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

El Servicio Selectivo planea implementar el registro automático en diciembre de 2026, lo que significa que el gobierno tendrá mayor capacidad para identificar a quienes no estén inscritos, pero la obligación legal y sus penalidades ya están vigentes desde ahora.

"Un requisito que muchas familias quizás nunca han escuchado puede perseguir a un joven durante años."