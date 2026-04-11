¿A qué cubanos en EE. UU. no aplica la inscripción automática al Servicio Selectivo?

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Una ley firmada por el presidente Donald Trump el 18 de diciembre de 2025 ordena la inscripción automática en el Servicio Selectivo de casi todos los hombres de 18 a 25 años residentes en Estados Unidos, incluidos inmigrantes cubanos en cualquier estatus migratorio.

Sin embargo, la norma contempla categorías específicas de personas que quedan fuera de esa obligación.

La medida, contenida en la Sección 535 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026, entrará en vigor en diciembre de 2026.

A partir de entonces, el gobierno federal usará bases de datos propias para registrar automáticamente a los elegibles dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años o ingresar al país.

La primera excepción es la más amplia: las mujeres no están incluidas en ninguna disposición de registro obligatorio, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

La segunda excepción aplica a los hombres con visas de no inmigrante vigentes —turistas (B-1/B-2), estudiantes (F, M, J), trabajadores temporales (H), entre otras—, siempre que mantengan ese estatus válido hasta cumplir 26 años.

El sitio oficial del Servicio Selectivo lo precisa así: "Los pocos individuos que están exentos de este requisito son aquellos con visas de no inmigrante vigentes, siempre que permanezcan en una visa válida hasta que cumplan 26 años."

Esta excepción tiene un alcance muy limitado para la comunidad cubana. Desde el 1 de enero de 2026, la Proclamación 10998 de Trump suspendió parcialmente la emisión de visas de no inmigrante para ciudadanos cubanos, lo que reduce drásticamente el universo de cubanos que podrían acogerse a ella. Si la visa vence más de 30 días antes de que el titular cumpla 26 años, la exención desaparece y el registro se vuelve obligatorio.

La tercera excepción corresponde a los militares en servicio activo continuo desde los 18 hasta los 26 años, así como a los cadetes de academias militares como West Point o Annapolis. Los miembros de la Guardia Nacional y las Reservas que no estén en servicio activo a tiempo completo sí deben registrarse.

La cuarta excepción aplica a los hombres que hayan estado hospitalizados, institucionalizados o encarcelados de forma ininterrumpida desde los 30 días previos a cumplir 18 años hasta los 26, sin ninguna interrupción de 30 días o más. Si durante ese período fueron liberados por más de 30 días, pierden la exención.

La gran mayoría de cubanos en EE. UU. está obligada a registrarse —indocumentados, con parole humanitario, con asilo, con residencia permanente o en proceso de naturalización—. Los dobles nacionales también deben hacerlo dentro de los 30 días de cumplir 18 años, aunque residan fuera del país.

El incumplimiento puede acarrear consecuencias legales graves, incluyendo hasta cinco años de prisión, multas de hasta $250,000.

Es importante aclarar que registrarse no implica alistamiento automático. El servicio militar en EE. UU. es voluntario desde 1973; el Servicio Selectivo solo mantiene una base de datos que se activaría si el Congreso y el presidente autorizaran un reclutamiento.

En una crisis que requiera un reclutamiento, los hombres serían llamados en una secuencia determinada por número de lotería aleatorio y año de nacimiento.