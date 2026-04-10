Joven cubano inmoviliza a un carterista para entregarlo a la Policía

Cubano inmoviliza a un carterista y lo entrega a la Policía

Un cubano identificado como Junior redujo e inmovilizó a un carterista en plena calle para entregarlo a la Policía, en una escena captada en video que refleja la creciente necesidad de los ciudadanos de enfrentar por su cuenta a los delincuentes ante la ineficiencia del cuerpo policial.

El clip fue publicado en Facebook por el usuario Ezequiel Puldon con el título "Juventud divino tesoro... Estamos perdidos", una referencia irónica al célebre poema de Rubén Darío ante la juventud del delincuente capturado.

En el video, que dura un minuto y cinco segundos, escucha a una mujer relatar cómo tres delincuentes pasaron corriendo por delante de ellos y le arrebataron el teléfono al joven.

"Compay, asere, no se presten pa' eso", le recrimina otro testigo presente al ladrón.

"A mí me da tristeza ver estas cosas. Tristeza me da, vaya. Tan jóvenes, coño", concluye la mujer, con un lamento que resume el sentir de muchos cubanos.

Esta escena no es un hecho aislado. Ante la ausencia o ineficiencia de la Policía, los cubanos han recurrido cada vez más a enfrentar ellos mismos a los delincuentes.

Vecinos en Santiago de Cuba persiguieron y detuvieron a un presunto ladrón arrebatador de cadenas en septiembre de 2025, y en agosto de ese mismo año, residentes del reparto Santa Bárbara redujeron y amarraron a un presunto delincuente armado con cuchillos.

La Policía enfrenta críticas generalizadas por su inacción ante el crimen común. Se estima que el 20% de sus efectivos abandonaron el cuerpo en el último año, dejando zonas enteras sin cobertura de seguridad.

El pasado 4 de abril, una familia en Santiago de Cuba esperó más de 10 horas sin respuesta policial tras sufrir un robo, con la excusa del "cambio de turno".

Entre tanto, la institución despliega patrullas abundantes para reprimir la disidencia política. "Para reprimir sí hay combustible", cuestiona laciudadanía.

Los datos respaldan la percepción ciudadana.

Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados en la Isla, un aumento del 115 % respecto a 2024 y del 337 % frente a 2023, con un promedio de siete a ocho delitos diarios. Los robos lideraron las estadísticas con 1,536 casos en 2025, un incremento del 479 % desde 2023.

Estas cifras contradicen directamente las declaraciones del primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien en julio de 2025 afirmó que existía una "tendencia a la baja" en la criminalidad.

La economía cubana, que se contrajo un 5 % en 2025 y acumula una caída del 15 % desde 2020, impulsa la pobreza y alimenta la delincuencia, consecuencia directa de 67 años de dictadura comunista que han destruido el tejido productivo y social del país.

Mientras el régimen minimiza las cifras y la Policía presume en redes sociales de resolver casos puntuales, son los ciudadanos quienes asumen el riesgo de enfrentar a los delincuentes en la calle, con las manos vacías y sin más respaldo que su propia determinación.