Violento asalto con armas de fuego a dos hermanos en Santo Domingo, Villa Clara

Un asalto a mano armada ocurrido en el municipio de Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, ha generado alarma en la comunidad por la violencia del hecho.

Según relató la hija de una de las víctimas, el hecho ocurrió exactamente el pasado miércoles 14 de enero, alrededor de las 10:00 pm, frente al local que ocupa la Casa de los Combatientes.

Contrario a lo que se difundió inicialmente en redes, no se trató del asalto a una mujer, ni del robo de un vehículo cargado de maletas. Las víctimas fueron dos hombres: su padre y su tío.

La joven contó en un video -difundido en Facebook por la página "Nio Reportando un Crimen"-, que ambos regresaban desde Santa Clara en un auto de turismo que su tío había rentado, debido a una situación familiar delicada: un pariente enfermo en esa ciudad.

Al llegar a la vivienda de su abuela, ubicada frente a la Casa de los Combatientes, fueron interceptados por dos hombres que los venían siguiendo en otro carro.

Los agresores descendieron del auto, los apuntaron con una pistola y realizaron un disparo al aire para evitar que alguien interviniera, ya que en ese momento había personas en la casa y en los alrededores.

Durante el asalto, los delincuentes robaron una manilla de oro que llevaba el tío de la joven y se llevaron el vehículo con todos sus documentos personales dentro. Entre los papeles sustraídos estaban pasaporte, residencia, licencia y otros que la víctima llevaba en una carpeta.

La muchacha señaló que hasta el momento los asaltantes no han sido capturados ni los documentos han sido recuperados.

También denunció que la difusión de información errónea sobre el caso ha generado confusión y afecta la credibilidad de las páginas que dicen ofrecer noticias.

En su mensaje, hizo un llamado a quienes administran perfiles informativos en redes sociales para que verifiquen bien los hechos antes de publicarlos y no repitan versiones sin confirmar.

Por su parte, Nio Reportando un Crimen pidió a la comunidad que, si alguien posee información que ayude a identificar o localizar a los responsables, la comparta de manera privada con la plataforma, subrayando que la colaboración ciudadana puede ser clave para avanzar en la investigación.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la detención de los sospechosos ni sobre la recuperación del vehículo o de los documentos robados.