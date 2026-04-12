Denuncian a dueños de perro desnutrido encerrado en azotea de La Habana mientras la ley de bienestar animal sigue sin aplicarse

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El protector animal y activista Javier Larrea, fundador de la asociación Bienestar Animal Cuba (BAC) denunció públicamente en redes sociales el caso de un perro de pelaje beige, visiblemente desnutrido, que sobrevive encerrado en una azotea interior de edificio en condiciones de extrema negligencia.

Larrea publicó imágenes del animal confinado en un espacio cercado con reja metálica, sin alimentación suficiente ni atención veterinaria. "Es indignante ver el estado en el que se encuentra este perrito. Totalmente desnutrido, con las costillas marcadas y el cuerpo consumido por el hambre", alertó en su texto, que rápidamente generó reacción en redes sociales entre activistas y ciudadanos preocupados por el bienestar de los animales en Cuba.

Aunque no colocó la dirección exacta donde se encuentra el animal, el activista presuntamente estaría realizando gestiones para su denuncia y rescate, pues solicitó a quienes pudieran brindar hogar temporal que se pusieran en contacto.

Este caso se suma a una serie de denuncias recientes sobre maltrato y abandono animal en la Isla. En Güines, otro residente fue señalado públicamente luego de que arrastró y casi ahorcó a dos cachorros mestizos, generando indignación en la comunidad.

En el ámbito de los animales silvestres, el Zoológico de Camagüey también fue objeto de críticas tras difundirse imágenes de leones con costillas visibles y musculatura atrofiada, lo que evidenciaba condiciones de abandono extremo. La institución posteriormente negó el abandono y calificó las denuncias de manipulación.

En La Lisa, La Habana, otra denuncia sacudió las redes cuando se reportó el caso de una perra amarrada al sol sin agua ni comida, mientras que en Regla, también territorio capitalino, trascendió el caso de un presunto militar agredió con machetazos a un perro, un hecho que generó especial indignación por la identidad del agresor.

El marco legal cubano en materia de protección animal sigue siendo señalado como insuficiente por los activistas. Según datos publicados por medios especializados, las multas máximas para personas naturales comprendidas en el Decreto Ley 31/2021 no superan los 1,500 pesos, y para las personas jurídicas apenas ascienden a 4,000, cifras que muchos consideran irrisorias y que no actúan como disuasivo real frente a los casos de maltrato.

De acuerdo con un veterinario entrevistado por Periodismo de Barrio en febrero último, "una ley de protección animal [...] debería promover un manual de tenencia responsable y tener estructuras (personales y materiales) que faciliten campañas de esterilización, así como proyectos y programas de rescate, entre otras".

No en balde existe una desconfianza profunda en el sistema judicial cubano por parte de quienes denuncian estos casos, lo que lleva a que muchas víctimas de maltrato animal nunca reciban justicia y los responsables queden impunes.

En el contexto de la crisis multidimensional que vive el país, la peor en décadas, la situación de personas y animales se deteriora cada vez más, sin que el Gobierno muestre estrategias viables para revertir el estado de cosas.