Caso de maltrato animal en Cuba involucra a un militar: Activistas lo reportan fuera del país

La organización Bienestar Animal Cuba (BAC) denunció públicamente en días recientes un caso de extrema crueldad contra un perro llamado Ron, residente en Casablanca, en el habanero municipio Regla, que fue brutalmente agredido por un militar

Según la denuncia, Ron era un "perrito de familiar, cuidado y querido", que acostumbraba salir brevemente por su vecindario, pero siempre regresaba al hogar. Esta vez, sin embargo, su paseo terminó en tragedia.

BAC relató que Ron fue hallado por su dueña a pocas cuadras de casa, “tirado en el suelo, sangrando, con tres machetazos en la cabeza”.

El presunto agresor, identificado como Julio C. Dueñas, vecino del área y militar en activo, justificó su acto alegando que el animal había matado sus gallinas.

Sin embargo, los miembros de la comunidad y la propia organización cuestionan esta versión, acusando a Dueñas de violencia reincidente.

“Este señor simplemente descargó su violencia contra un ser indefenso”, señaló BAC, que además reveló que varios testigos aseguran que no se trata de un incidente aislado.

“No es la primera vez que comete un acto violento. Ha asesinado a muchísimos más… quedando siempre impune. ¡Pero no más!”, apuntaron y exigieron justicia.

Fuente: Captura de Facebook/BAC Habana

Exigiendo justicia: Presión nacional e internacional

La indignación provocada por este caso ha movilizado a activistas y ciudadanos en redes sociales, donde se han compartido miles de veces las publicaciones con las etiquetas “Justicia para Ron” y “Basta de maltrato animal”.

BAC, por su parte, ha dado pasos concretos para llevar el caso a las autoridades competentes.

En una actualización del 28 de septiembre, comunicaron que “la información sobre el agresor fue enviada a varias agencias internacionales con el objetivo de garantizar que, en caso de que en un futuro intente salir de Cuba, no tenga cabida ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún otro país con los cuales mantenemos un estrecho vínculo de colaboración en esta materia de maltrato animal.”

Asimismo, anunciaron que en los próximos días presentarán una denuncia formal ante Sanidad Animal, con el objetivo de activar mecanismos institucionales que permitan procesar al agresor.

“Seguiremos informando y actualizando cada paso de este proceso, hasta lograr que se haga justicia y se proteja la vida de los animales frente a quienes atentan contra ellos", indicaron.

Fuente: Captura de Facebook/BAC Habana

El estado de Ron: Pronóstico reservado

La agresión dejó al perro en delicado estado.

En una actualización difundida por BAC el 27 de septiembre, explicaron: “Ron pasó una noche difícil, incluso se orinó dormido y al amanecer no quiso desayunar. El médico advirtió que puede enfrentar muchas secuelas graves tras lo que vivió, por lo que su recuperación es incierta y aún requiere muchísimos cuidados.”

A pesar del cuadro clínico severo, BAC se aferra a un leve signo de esperanza: “Tenemos una pequeña luz de esperanza: comió un poco y se ve más animadito.”

Fuente: Captura de Facebook/BAC Habana

La organización ha agradecido el apoyo comunitario y pidió continuar enviándole fuerza y cariño, recordando que la lucha por su recuperación también representa una batalla contra la impunidad.

Fuente: Captura de Facebook/BAC Habana

Un símbolo contra la violencia

La comunidad virtual ha respondido con muestras de solidaridad.

BAC llamó a una acción simbólica: “JUSTICIA PARA RON. Actualicemos todos la foto de perfil en FACEBOOK Y WHATSAPP POR RON. DEMOSTREMOS LO FUERTE QUE SOMOS!!!! BASTAAA YA DE MALTRATO ANIMAL".

Este caso no solo pone en evidencia la brutalidad individual de un agresor identificado como militar, sino también las limitaciones estructurales del sistema de protección animal en Cuba, donde muchos episodios similares quedan sin consecuencias.

Para BAC, el mensaje es claro: “Porque alguien capaz de atacar con esa saña a un animal, es un peligro para todos”.

La denuncia pública de BAC no solo busca justicia para Ron, sino sentar un precedente en la lucha contra el maltrato animal en la isla.

En un país donde la legislación de protección animal ha avanzado lentamente, cada caso visibilizado es un paso hacia una sociedad más empática y responsable.

“La violencia nunca será la respuesta”, concluyó BAC en su publicación inicial.

