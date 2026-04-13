Opositor cubano denuncia deterioro de preso político liberado: "Parece salido de un campo de concentración nazi"

El opositor cubano José Daniel Ferrer García denunció este domingo el estado físico devastador en que fue liberado Alexander Díaz Rodríguez, preso político condenado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, y lo comparó con los prisioneros de los campos de concentración nazis.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y exiliado en Miami desde octubre de 2025, publicó un video en Facebook donde mostró fotografías de Díaz Rodríguez recién salido de prisión y alertó que su vida "corre peligro permanente".
"Acabo de recibir una fotografía muy impactante, conmovedora. Son una prueba innegable de lo que le hace el sistema penitenciario de la tiranía castrocomunista y ese criminal sistema a los presos políticos en Cuba", afirmó Ferrer en el video.
Díaz Rodríguez fue detenido durante las manifestaciones del 11J y condenado por los delitos de "sedición" y "desacato".
Durante su encarcelamiento desarrolló cáncer de tiroides y sufrió una pérdida de peso extrema, pasando de aproximadamente 80-90 kilogramos a apenas 52-55 kilogramos, según reportes de las organizaciones Justicia 11J y Cubalex.
Ferrer precisó que fue el director de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, quien le informó del diagnóstico: "Tiene cáncer de tiroides de garganta y no recibió nunca la debida atención médica".
"Este hombre necesita medicina, necesita vitamina, necesita alimento, no tiene nada", denunció Ferrer, quien anunció que le enviará de inmediato alimentos y medicinas.
El opositor fue enfático en rechazar cualquier interpretación del caso como un gesto de clemencia del régimen: "Este hombre lo han liberado porque cumplió completamente su sanción, que nadie me vaya a decir ahora que fue indultado y que fue un gesto de benevolencia de la infame y criminal tiranía".
Ferrer calificó las cárceles cubanas como "campos de concentración al estilo nazi en el siglo XXI, en el 2026", y subrayó que la situación de Díaz Rodríguez no es un caso aislado.
En el mismo video mencionó la situación crítica de otros presos políticos: "Roilán Álvarez está en crítica situación de salud, en un medio muy hostil, como Luis Manuel, como Félix Navarro, recientemente golpeado brutalmente".
El caso se produce semanas después de que el régimen anunciara un indulto que afectó a más de 2,010 reclusos el pasado 3 de abril, medida que Ferrer y otros opositores calificaron de gesto propagandístico que excluye a la mayoría de los presos políticos documentados.
Según Prisoners Defenders, Cuba contaba con 1,214 presos políticos a febrero de 2026, con 28 nuevos casos registrados solo ese mes, lo que evidencia que la represión no ha cedido pese a las liberaciones parciales anunciadas por La Habana.
"Que alguien defienda este tipo de régimen, que alguien defienda esta tiranía, vergüenza le debería dar al que defienda a esa infame y criminal tiranía", concluyó Ferrer en su denuncia.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los presos políticos y las denuncias en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el estado de salud del preso político Alexander Díaz Rodríguez tras su liberación?
Alexander Díaz Rodríguez fue liberado en un estado físico devastador, habiendo perdido una cantidad significativa de peso y con un diagnóstico de cáncer de tiroides sin recibir atención médica adecuada durante su encarcelamiento. Su salud sigue siendo una preocupación crítica.
¿Qué denuncias ha hecho José Daniel Ferrer sobre las condiciones de las cárceles en Cuba?
José Daniel Ferrer ha denunciado que las cárceles en Cuba son comparables a campos de concentración nazis, debido a las condiciones inhumanas, la falta de atención médica, y el trato cruel hacia los presos políticos. Ha destacado la desnutrición y las enfermedades generalizadas entre los reclusos.
¿Qué ha dicho Ferrer sobre la reciente liberación de presos en Cuba?
Ferrer ha calificado las liberaciones recientes como un gesto propagandístico del régimen, que no resuelve la situación de fondo de los presos políticos en Cuba. Ha cuestionado la exclusión de muchos prisioneros políticos de estas medidas de indulto.
¿Cuál es la postura de José Daniel Ferrer respecto a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos?
Ferrer ha criticado al régimen cubano por ser "mentirosos patológicos" al negar inicialmente las negociaciones con Estados Unidos. Ve estas negociaciones como una aceptación tardía de algo que el régimen ya conocía y había ocultado, y señala que las condiciones internas del país requieren cambios significativos.
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