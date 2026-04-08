Salazar critica a congresistas que viajan a Cuba y replican propaganda del régimen

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La representante republicana María Elvira Salazar calificó este martes de "vergonzoso" que dos congresistas demócratas viajaran a Cuba para, según sus palabras, "repetir la propaganda de la dictadura".

Salazar reaccionó así a la visita de cinco días que los representantes demócratas Pramila Jayapal (Washington) y Jonathan Jackson (Illinois) realizaron a la isla, concluyendo el pasado sábado, en la primera reunión presencial documentada de legisladores estadounidenses con el régimen desde 2018.

"Seamos claros: Estados Unidos no es responsable del colapso de Cuba. Décadas de políticas comunistas fallidas y corruptas lo son", escribió Salazar en su cuenta de X.

La congresista cubanoamericana también instó a sus colegas demócratas a abandonar las "fotos de propaganda" y trabajar junto a los republicanos para responsabilizar al régimen.

"En lugar de sesiones fotográficas, deberían trabajar con nosotros para exigir responsabilidades al régimen y avanzar en un cambio real en la isla, basado en libertad, democracia y fortaleza estadounidense", subrayó.

Durante su estancia, Jayapal y Jackson se reunieron con el presidente Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y miembros del Parlamento cubano.

En su declaración conjunta del pasado sábado, los legisladores demócratas calificaron las sanciones energéticas de la administración Trump como "cruel castigo colectivo" y un "bombardeo económico" de la infraestructura del país, exigiendo negociaciones inmediatas y el abandono de lo que denominaron políticas de la Guerra Fría.

Díaz-Canel compartió fotos del encuentro en X al día siguiente, denunciando el "daño criminal" del embargo y las sanciones energéticas que, según los congresistas demócratas, impidieron la llegada de petróleo a Cuba por más de tres meses.

Las críticas desde el campo republicano no se limitaron a Salazar. El congresista Carlos Giménez, único legislador nacido en Cuba, acusó a Jayapal y Jackson de hipocresía por reunirse con el régimen: "Mientras los demócratas van a Cuba a reunirse con los líderes de una dictadura comunista, los republicanos apoyan al pueblo en su búsqueda de una Cuba libre".

Desde la oposición cubana, el líder José Daniel Ferrer también condenó el viaje: "Se van a Cuba a darle la mano al tirano, a aplaudir a la tiranía y a hacerse cómplices de la opresión, la miseria y la represión".

El episodio se produce en el marco de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana desde que Trump firmó en enero la Orden Ejecutiva 14380, que declaró a Cuba amenaza extraordinaria para la seguridad nacional e impuso aranceles a países que suministren petróleo a la isla.