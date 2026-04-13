Experto en transiciones democráticas Rodríguez Arechavaleta: "Hay que rebajar expectativas con Cuba"

El politólogo cubano Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, investigador de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y especialista en transición, advierte que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos no son una negociación entre iguales y que el escenario más probable no es la democracia, sino ajustes controlados sin cambio político real, por lo que llama a rebajar las expectativas.

Ese escenario de reformas parciales controladas, similar al modelo vietnamita, exige, a su juicio, flexibilización económica dentro del marco unipartidista, con represión selectiva más eficiente, pero sin tocar el núcleo político.

"Sin fracturas es imposible que tengamos transición; mientras haya cohesión en la élite, el régimen será eficiente controlando su reforma interna, que nunca será una reforma política", afirmó.

Por eso llama a reducir las expectativas: "Yo reduciría las expectativas a corto plazo", dijo con claridad, descartando que las condiciones actuales conduzcan a una democratización real en el horizonte inmediato.

En una entrevista con CiberCuba, el doctor en Ciencias Políticas fue directo: "El término negociación queda grande a estas conversaciones" que son conversaciones bilaterales entre dos países, dos estados, sobre los cuales gravita una relación de hostilidad que se traduce en desconfianza.

En si opinión, la asimetría es estructural y determinante: Cuba negocia desde una situación de supervivencia económica extrema, sin electricidad, sin medicinas y sin alimentos, frente a una superpotencia con múltiples intereses geopolíticos. "Es un país realmente en condiciones de supervivencia frente a una potencia que tiene múltiples intereses geopolíticos", subrayó el analista.

Cada actor llega a la mesa con objetivos radicalmente distintos, añade el experto. Del lado estadounidense, Rodríguez Arechavaleta identifica al secretario de Estado Marco Rubio como el estratega real del proceso, presionado por el exilio cubano —al que califica de "actor de veto"— y condicionado por un año electoral. Del lado del régimen, las líneas rojas son inamovibles: no se negocia el sistema político, no se negocia la Constitución, no se negocia la estructura de liderazgo.

Esa ausencia de zonas comunes sustantivas es lo que hace que las conversaciones circulen en vacío. Lo único que comparten ambas partes son temas como narcotráfico y trata de personas, mientras que los asuntos de fondo —derechos humanos, libertades civiles, pluralidad política— quedan fuera de la mesa por decisión del régimen, añade ele experto.

El exilio cubano, dividido entre un sector pragmático, dispuesto a aceptar reformas económicas graduales y un sector maximalista que exige cambio político previo, ya frenó una primera fase de conversaciones cuando rechazó lo que calificó de "cambio fraude": liberalización económica sin transformación política.

Las declaraciones de Trump agravaron el clima. Según el analista, al decir que estaba a punto de "tomar Cuba", provocó un repliegue defensivo inmediato del régimen, que activó su narrativa de atrincheramiento y llevó a Raúl Castro a dirigirse al ejército.

Sobre el pueblo cubano, el analista fue más cauteloso pero firme: "Quiero creer que hay límites. Conozco de cerca las condiciones en las cuales se está viviendo en los municipios", afirmó, en referencia a la situación extrema que atraviesa la población. Para Rodríguez Arechavaleta, si las medidas de flexibilización económica no se traducen en una mejora real de las condiciones de vida, el régimen no podrá sostener indefinidamente ese estado de cosas.

Como salida, el experto propone que el Departamento de Estado presente un paquete de reforma que vaya más allá de la liberalización económica e incluya componentes políticos concretos, entre ellos una reforma constitucional o una nueva asamblea constituyente en un plazo de seis meses a un año, con participación de actores diversos que representen a toda la cubanidad actual.