"Exploté": Joven cubano que arremetió contra Sandro Castro en un live en TikTok

Yiosniel Roque Pérez, conocido en TikTok como "El Terrible", es el joven cubano que irrumpió en un live de esa plataforma donde se encontraba Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, y lo confrontó directamente con reproches e insultos que resonaron en toda la comunidad cubana en el exterior.

El creador de contenido Elieser "El Bayardo" publicó el domingo una entrevista en Instagram con Roque Pérez donde el protagonista relató cómo ocurrió todo.

"Eso fue mi esposa, que estaba ahí, estábamos acostados en la cama y ella vio: Mira quién está conectado", contó Roque Pérez sobre el momento en que se enteró de que Sandro Castro estaba en vivo.

Según explicó, intentó primero subir al live de una muchacha que acompañaba a Sandro Castro para "hacerlo quedar mal", pero no fue aceptado. Fue otro usuario quien finalmente lo subió al live, y fue entonces cuando se produjo la confrontación directa.

Roque Pérez no guardó silencio. Le dijo a Sandro Castro en su cara lo que muchos cubanos piensan de él.

"Hermano, él está vendiendo lo que no es. Él es igualito que esos Castros. Él está vendiendo una falacia. Ese tipo para mí es un burlón que se ha burlado del pueblo cubano con los carros, con las cervezas, con las cosas, con la comida", declaró en la entrevista.

El joven fue más allá y apuntó directamente a la contradicción que más indigna a los cubanos: "Él ha jugado con la escasez del pueblo. Él teniendo riquezas y los otros muriendo de hambre, teniendo corriente, teniendo felicidad, porque en realidad ese tipo vive como un rey".

Al describir lo que sintió en ese momento, Roque Pérez dijo sentirse liberado, una palabra que muchos cubanos entienden bien.

"Solté algo que tenía por dentro. Como muchos deben tenerlo así, loco, por decirle a uno eso, decírsela en su cara. Decirle todas esas cosas y nada, eso es una felicidad que es incomparable", afirmó.

El Bayardo, al presentarlo, resumió el sentir generalizado: "Lo que hiciste muchos cubanos quisieran hacer" y "tuviste la oportunidad que no tuvieron muchos cubanos".

Roque Pérez aclaró que no es un activista ni alguien metido de lleno en la política, pero dejó claro que el sentimiento es genuino: "No soy una persona que está realmente metido en eso ahí adentro, pero claro, te lo llevo aquí, en la sangre, hermano. Y lo que queremos ver es un pueblo libre".

El episodio se produce en un momento de alta exposición mediática de Sandro Castro. El 31 de marzo concedió una entrevista a CNN donde reveló haber sido citado a interrogatorio por la Seguridad del Estado cubana por sus videos satíricos, aunque fue liberado con una advertencia.

En la propia entrevista criticó a Díaz-Canel y se autodefinió como "revolucionario sí, comunista no", afirmando que la mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo.

Sandro Castro es propietario del bar EFE en el Vedado y ha exhibido en redes sociales un estilo de vida de lujos —autos de alta gama, viajes en yate, fiestas privadas— en contraste con la severa crisis que vive el pueblo cubano, lo que le ha generado críticas recurrentes desde 2021.

Este lunes, Sandro Castro publicó un nuevo video titulado "El circo está fresco", aludiendo a la escasez de combustible, agua y al estancamiento económico en Cuba, lo que volvió a dividir opiniones entre quienes lo ven como una voz crítica desde dentro de la isla y quienes, como Roque Pérez, consideran que su figura no es más que otra expresión del privilegio impune de la nomenclatura castrista.