Víctor Mesa Jr. sigue encendido y presiona fuerte por una oportunidad en las Grandes Ligas

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El jardinero cubano Víctor Mesa Jr. lleva nueve juegos consecutivos bateando de hit en la Triple-A con los Durham Bulls, el equipo afiliado de los Tampa Bay Rays, y sus números lo colocan como uno de los primeros candidatos a ser llamado al roster de Grandes Ligas.

Desde que comenzó la racha el 2 de abril, Mesa Jr. acumula un promedio de .353, un jonrón, cuatro carreras impulsadas y un OPS de .995, cifras que el periodista especializado Francys Romero calificó como señal de que "si mantiene el ritmo ofensivo seguramente será de los primeros jugadores en ser subidos".

El punto más alto de la racha llegó este domingo, cuando el cubano conectó un jonrón al jardín opuesto en el octavo inning para darle a Durham una victoria 4-3 sobre los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders.

El día anterior había pegado un doble impulsador en el primer juego de un dobleheader contra ese mismo rival, y el miércoles pasado también había conectado un doble y anotado una carrera.

En el global de la temporada 2026, Mesa Jr. registra un promedio de .290 en ocho juegos, con cuatro dobles, un jonrón, tres carreras impulsadas y un OPS de .921 en 31 turnos al bate.

El cubano llegó a la organización de Tampa Bay el 6 de febrero, cuando los Marlins de Miami lo pusieron en designación para asignación y los Rays lo adquirieron a cambio del prospecto infielder Ángel Brachi, de 18 años.

Fue activado con Durham el 11 de marzo y desde entonces ha ido escalando posiciones en la consideración de la organización, que lo ve como pieza de profundidad capaz de cubrir los tres jardines.

Mesa Jr. compite por espacio con Chandler Simpson, Cedric Mullins y Jake Fraley en el jardín de los Rays, pero su versatilidad defensiva y su capacidad de batear contra lanzadores de ambas manos lo distinguen dentro del roster de 40 hombres del equipo.

El camino hasta este momento no fue sencillo para el hijo del legendario pelotero cubano Víctor Mesa. Firmó con los Marlins en diciembre de 2018 por 5.75 millones de dólares como agente libre internacional, siendo uno de los prospectos cubanos más cotizados de su generación, pero las lesiones —tobillo y espalda en 2024, isquiotibiales en 2025— le impidieron jugar más de 83 juegos en cualquier temporada.

Finalmente debutó en Grandes Ligas el 27 de mayo de 2025, conectó su primer jonrón en las mayores el 9 de septiembre —día de su cumpleaños número 24— y cerró la temporada con un promedio de .188 en 16 juegos de MLB.

En Triple-A Jacksonville en 2025 había mostrado su potencial con línea de .286/.352/.460, siete jonrones y 33 carreras impulsadas en 52 juegos, números que ahora busca superar con Durham para no dejar dudas sobre su preparación para las mayores.

Con nueve juegos consecutivos de hit y un OPS cercano a 1.000, Mesa Jr. atraviesa el mejor momento ofensivo de su carrera profesional en el momento en que más lo necesita.