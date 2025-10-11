Buscan a niño de 11 años perdido en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La comunidad de Santiago de Cuba se encuentra en alerta tras la desaparición del niño Cristian, de 11 años, quien salió de su casa hace cuatro días y aún no ha regresado.

Su madre, Yuli Pérez, está desesperada buscando a su hijo por toda la ciudad, y clama por la ayuda de la población, según información compartida por el cubano Yasser Sosa Tamayo en redes sociales.

Cristian ha sido visto en varias zonas de la ciudad, deambulando con otros niños y pidiendo dinero, lo que lo expone a múltiples peligros en las calles, señala la publicación.

“Su mamá está al borde de la locura, llorando su nombre en cada esquina. Tiene dos hijos más y su corazón se rompe con cada minuto que pasa sin noticias”, escribió Sosa, quien también ha solicitado la colaboración activa de la ciudadanía.

Si alguien lo ve, el internauta pide encarecidamente que NO lo deje ir, que intente retenerlo con cuidado y contacte de inmediato a su madre o a quienes están colaborando en su búsqueda.

Contacto directo de la madre de Cristian: +53 5153 5207.

También se solicita a la comunidad compartir esta información de forma masiva en redes sociales, grupos de WhatsApp y medios locales para que la alerta llegue al mayor número de personas posible.

"La desaparición de un niño es una situación crítica que requiere la respuesta inmediata de todos. Cada minuto cuenta. Cada compartido puede salvar una vida.", advirtió el autor de la publicación.

En los últimos años -coincidiendo también con el aumento de la violencia en Cuba- son frecuentes los reportes de personas desaparecidas en Cuba, lo que genera preocupación en las familias que, a falta de un canal oficial para visibilizar estos casos, acuden desesperadas a las redes sociales y a medios independientes en busca de ayuda para localizar a sus seres queridos.