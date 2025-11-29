Denuncian desaparición de un niño en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La desaparición del niño Yordan Corrales Ricardo, de cinco años, en Santiago de Cuba, ha encendido las alarmas de una comunidad que, una vez más, se ve obligada a actuar por su cuenta ante la falta de respuestas oficiales.

El caso fue denunciado en Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, luego de que la madre del menor, Reida Ricardo Ortega, recurriera a él en un intento desesperado por encontrar a su hijo tras más de una semana sin noticias.

La mujer, enferma con el virus y al cuidado de otros dos hijos pequeños, permitió que la nueva pareja de su hermano se llevara a Yordan para el Reparto Altamira, con el pretexto de que allí no se contagiaría.

Según su testimonio, de allí lo llevaron al Reparto Altamira, luego al Reparto Van Van, donde reside el tío del pequeño, y posteriormente hacia Songo La Maya.

Desde el jueves de la semana pasada, el paradero de Yordan es completamente desconocido.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Lo más leído hoy:

La madre asegura que no tiene foto, nombre ni datos de identidad de la mujer que se llevó al chico, lo que incrementa la gravedad del caso.

Una denuncia ignorada

Contó Reida que cuando acudió a la estación policial para reportar la desaparición, lejos de activar un protocolo de búsqueda urgente, los agentes le solicitaron acusar formalmente a su propio hermano, pero hasta el momento no han procesado la denuncia ni comenzado investigaciones.

Según la madre, no se ha movilizado un solo recurso para localizar al menor, pese a que estaría bajo la custodia de una persona prácticamente desconocida.

La familia insiste en que cualquier información puede ser crucial e hizo públicos los contactos para recibir avisos: +53 59187737 / +53 22685059.

Familias obligadas a suplir a las instituciones

El caso de Yordan no es aislado.

En los últimos años, las desapariciones de menores y adultos han generado una creciente preocupación en la población, no solo por la frecuencia de los hechos, sino por la respuesta insuficiente de las autoridades, que suelen demorar trámites, minimizar alertas o simplemente no iniciar operativos de búsqueda.

En ausencia de mecanismos oficiales funcionales, las redes sociales se han convertido en la herramienta primaria de búsqueda, un rol que debería recaer en instituciones preparadas para actuar con rapidez.

Son las madres, padres, cónyuges y amigos quienes se ven obligados a difundir fotos, reconstruir rutas, contactar testigos y presionar públicamente para que los casos no queden archivados sin acción.

Cada publicación en Internet termina siendo un testimonio colectivo del vacío institucional: niños, adolescentes y adultos cuyo paradero depende más de la solidaridad ciudadana que de un sistema formal de investigación.

Una preocupación que crece

La desaparición de Yordan expone nuevamente esa vulnerabilidad. Mientras se viraliza su foto y la comunidad comparte los datos del niño, la familia teme que el tiempo juegue en contra.

El llamado es claro: cualquier persona que lo haya visto o pueda aportar un detalle, por mínimo que parezca, se comunique de inmediato.

Santiago de Cuba vuelve a vivir la angustia de una madre que no recibe respuestas, y de un entorno social que se organiza porque no puede esperar soluciones oficiales.

El caso reabre un reclamo que se repite en toda la Isla: la urgencia de protocolos efectivos y una actuación policial que no obligue a los ciudadanos a convertirse, por desesperación, en los únicos responsables de buscar a sus seres queridos.