Sandro Castro se queda sin pasta dental y pide donativo a sus fans

Sandro Castro lanzó un singular pedido de ayuda a sus seguidores a través de las historias de Instagram. Publicó un video exprimiendo un tubo de pasta de dientes del que no sale absolutamente nada y aseguró que se va a lavar la boca con jabón.

Es complicado de entender cómo una persona que puede destinar 50,000 dólares para abrirse un bar en La Habana no tenga dinero para comprarse un tubo de pasta de dientes en Cuba.

El gesto de Sandro, lejos de ser interpretado con empatía o con humor, es visto como una burla hacia la realidad que millones de cubanos padecen hoy, marcados por la escasez crónica de productos básicos de higiene, incluida la pasta dental.

La carencia de dentífricos es un problema documentado y persistente en Cuba desde hace años. En 2020, el país solo garantizó el 15% de lo planificado en la producción nacional, y eso generó colas para conseguir un tubo por familia una vez al mes.

En septiembre de 2024, los habaneros llevaban hasta seis meses sin recibir pasta dental por la libreta y en Las Tunas el gobierno distribuyó la correspondiente al mes de marzo con tres meses de retraso.

En 2025 aparecieron estafas en La Cuevita, donde vendían tubos de pasta dental falsos con un palo en su interior y en marzo de 2026, Camagüey anunció la distribución de la marca Sonríe, lo que generó burlas en redes sociales por la poca estabilidad del producto en el mercado.