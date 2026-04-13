Sandro Castro lanza dura crítica al régimen cubano: "Vivimos en un circo"

El influencer Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, publicó un nuevo video titulado "El circo está fresco" en el que critica de forma velada al régimen con mensajes de doble sentido y referencias a la escasez de agua, la falta de gasolina y el estancamiento económico de Cuba.
"Mami, mi carro es como el país, no avanza", dijo Sandro en clara alusión a la crisis de combustible que mantiene prácticamente paralizados todos los sectores de la economía cubana.
El video acumuló decenas de comentarios con emojis de fuego y risas. La audiencia interpreta con claridad los mensajes encubiertos de Sandro. Su posición como nieto de Fidel le otorga un margen de maniobra que ningún ciudadano común tiene.
Al cierre de su video lanza una frase directa contra el gobierno: "No cojas lucha que vivimos en un circo".
El propio influencer ha reconocido su método: "Hago una crítica subliminal, pero muy sutil, porque respeto al gobierno y vivo dentro de la isla", dijo recientemente.
El 31 de marzo concedió una entrevista a CNN desde su apartamento en La Habana en la que afirmó que Díaz-Canel no está haciendo un buen trabajo y que "desde hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien y que hoy nos están perjudicando".
En esa misma entrevista declaró que la mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo y se autodefinió como "revolucionario sí, comunista no", además de reconocer que "hay un colapso real" en el país.
El 6 de abril publicó un reel en el Zoológico de 26 de La Habana usando animales como metáforas políticas: el camello representando al pueblo cubano sin agua ni recursos, y el avestruz aludiendo al general Guillermo García Frías y su fallido proyecto ganadero.
Sandro también reveló en CNN haber sido citado a interrogatorio por la Seguridad del Estado a causa de sus videos satíricos, aunque fue liberado con una advertencia, un trato que contrasta radicalmente con la represión que enfrentan los cubanos de a pie por expresarse en redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre Sandro Castro y sus críticas al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Qué críticas ha hecho Sandro Castro al régimen cubano?
Sandro Castro ha criticado al régimen cubano usando metáforas y dobles sentidos para señalar problemas como la escasez de agua, la falta de gasolina y el estancamiento económico de la isla. Sus críticas también se han dirigido al presidente Miguel Díaz-Canel, a quien acusa de no estar haciendo un buen trabajo.
¿Por qué Sandro Castro puede criticar al gobierno cubano sin represalias?
Sandro Castro, por ser el nieto de Fidel Castro, goza de un margen de maniobra que no tiene el ciudadano común en Cuba. Aunque ha sido citado por la Seguridad del Estado, ha sido liberado con advertencias, un trato mucho más favorable que el que reciben otros críticos del régimen.
¿Cuál es la postura de Sandro Castro sobre el capitalismo en Cuba?
Sandro Castro se ha declarado a favor del capitalismo, afirmando que la mayoría de los cubanos prefieren este sistema sobre el comunismo. Ha expresado que un cambio hacia el capitalismo podría ser beneficioso para el país.
¿Cómo ha reaccionado el público a las críticas de Sandro Castro?
Las críticas de Sandro Castro han generado reacciones mixtas en el público. Mientras algunos aplauden su valentía, otros critican su posición privilegiada que le permite hacer tales declaraciones sin consecuencias serias. Sus videos han acumulado miles de reacciones y comentarios en redes sociales.
¿Sandro Castro tiene privilegios por ser parte de la familia Castro?
Sandro Castro niega tener privilegios por su apellido, asegurando que vive como un ciudadano más. Sin embargo, su estilo de vida y las libertades que se toma para criticar al régimen sugieren lo contrario, evidenciando una desconexión con la realidad que viven la mayoría de los cubanos.
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