Sandro Castro lanza dura crítica al régimen cubano: "Vivimos en un circo"

El influencer Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, publicó un nuevo video titulado "El circo está fresco" en el que critica de forma velada al régimen con mensajes de doble sentido y referencias a la escasez de agua, la falta de gasolina y el estancamiento económico de Cuba.

"Mami, mi carro es como el país, no avanza", dijo Sandro en clara alusión a la crisis de combustible que mantiene prácticamente paralizados todos los sectores de la economía cubana.

El video acumuló decenas de comentarios con emojis de fuego y risas. La audiencia interpreta con claridad los mensajes encubiertos de Sandro. Su posición como nieto de Fidel le otorga un margen de maniobra que ningún ciudadano común tiene.

Al cierre de su video lanza una frase directa contra el gobierno: "No cojas lucha que vivimos en un circo".

El propio influencer ha reconocido su método: "Hago una crítica subliminal, pero muy sutil, porque respeto al gobierno y vivo dentro de la isla", dijo recientemente.

El 31 de marzo concedió una entrevista a CNN desde su apartamento en La Habana en la que afirmó que Díaz-Canel no está haciendo un buen trabajo y que "desde hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien y que hoy nos están perjudicando".

En esa misma entrevista declaró que la mayoría de los cubanos quiere capitalismo, no comunismo y se autodefinió como "revolucionario sí, comunista no", además de reconocer que "hay un colapso real" en el país.

El 6 de abril publicó un reel en el Zoológico de 26 de La Habana usando animales como metáforas políticas: el camello representando al pueblo cubano sin agua ni recursos, y el avestruz aludiendo al general Guillermo García Frías y su fallido proyecto ganadero.

Sandro también reveló en CNN haber sido citado a interrogatorio por la Seguridad del Estado a causa de sus videos satíricos, aunque fue liberado con una advertencia, un trato que contrasta radicalmente con la represión que enfrentan los cubanos de a pie por expresarse en redes sociales.