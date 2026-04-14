Cubana muestra cómo se las apaña para cocinar en Cuba, pero otro impactante detalle captó la atención: "No pude concentrarme"

Una joven cubana identificada como Iriannis Melina Makeup publicó el pasado jueves un video en TikTok mostrando cómo cocina en la isla con ingredientes básicos y una hornilla de carbón, pero lo que terminó acaparando la atención de miles de seguidores no fue la precariedad en la cocina, sino sus uñas extremadamente largas.
En el video, que acumuló más de 915,000 vistas y 60,300 likes, la joven detalla con precisión el costo de cada ingrediente: un arroz de bolsita por 6.60 pesos, un paquete de salchichas por 4.50 pesos, dos sazones a setenta centavos cada uno y media libra de garbanzos por 2.40 pesos, además de aceite, sal y carbón.
"No lo hago con el fin de presumir ni nada de eso, simplemente para que vean que comer en Cuba es todo un reto", explicó la joven, quien llamó la atención por sus uñas largas y arregladas, con las que manipulaba los ingredientes durante toda la preparación.
La situación no es nueva en la isla. Otros creadores de contenido han documentado realidades similares, como una cubana cocinando espaguetis al carbón tras más de veinte horas sin electricidad, reflejando las dificultades cotidianas que enfrentan los cubanos para preparar sus alimentos.
A esto se suma la escalada de precios en los mercados. Según datos recientes, una libra de frijoles cuesta 500 pesos, una cifra que ilustra el deterioro del poder adquisitivo de la población y la crisis alimentaria que atraviesa Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria y energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afecta la escasez de alimentos y apagones a la vida diaria en Cuba?
La escasez de alimentos y los apagones en Cuba complican actividades básicas como cocinar y conservar alimentos. Los cubanos a menudo deben recurrir a métodos tradicionales, como cocinar con carbón, debido a la falta de electricidad durante prolongados periodos. Esta situación refleja una crisis económica y energética que afecta gravemente el día a día de la población.
¿Cuáles son los costos actuales de algunos alimentos básicos en Cuba?
Los alimentos básicos en Cuba han alcanzado precios exorbitantes debido a la inflación y la crisis económica. Por ejemplo, una libra de frijoles puede costar hasta 500 pesos, y otros productos como el arroz, la leche en polvo y el aceite se venden a precios muy altos, dificultando su acceso para la mayoría de la población que vive con salarios bajos.
¿Cómo enfrentan los cubanos la crisis energética y alimentaria?
Los cubanos enfrentan la crisis energética y alimentaria con creatividad y resiliencia. Muchos recurren a redes sociales para compartir sus experiencias y consejos sobre cómo adaptarse a las difíciles condiciones. Además, dependen cada vez más de las remesas enviadas por familiares en el exterior para poder adquirir productos básicos y suplir las carencias del mercado nacional.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para aliviar la crisis actual?
El gobierno cubano ha atribuido la crisis a "problemas técnicos" y "falta de recursos", pero no ha implementado soluciones efectivas para aliviar la crisis alimentaria y energética. La población continúa enfrentando apagones prolongados y precios desorbitantes, lo que genera un creciente descontento en la isla.
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