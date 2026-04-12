Ovación en Houston para la tripulación de Artemis II tras su histórico vuelo alrededor de la Luna

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II recibieron una ovación de pie este sábado en un multitudinario evento de bienvenida celebrado en Ellington Field, en Houston, estado de Texas, un día después de su histórico regreso a la Tierra, tras completar el primer vuelo tripulado en rodear la Luna en más de 53 años.
La televisora Fox News reportó el acto, transmitido en vivo por la NASA, en el cual se reunieron cientos de trabajadores del Centro Espacial Johnson, el cuerpo completo de astronautas de la agencia -incluidos jubilados-, directores de vuelo, oficiales militares de alto rango, miembros del Congreso y familiares de la tripulación.
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, abrió el acto con una frase que resumió el peso histórico del momento. "La larga espera ha terminado. Tras una breve interrupción de 53 años, el show continúa", apuntó.
La misión culminó el día anterior cuando la cápsula Orion amerizó exitosamente en el Océano Pacífico, tras lo cual la tripulación fue trasladada en helicóptero al buque USS John P. Murtha.
Durante la misión, la tripulación batió el récord de mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, con lo cual se consolidó la capacidad de Estados Unidos para volver a enviar astronautas a la Luna como una realidad del siglo XXI.
Este sábado, el presidente Donald Trump felicitó al equipo desde Truth Social, mientras que el exmandatario Barack Barack opinó que la hazaña de los astronautas de Artemis II durante los últimos 10 días "fue un testimonio de su valentía".
En el evento también tomó la palabra la presidenta de la Agencia Espacial Canadiense, Lisa Campbell, en reconocimiento a la participación canadiense en la misión.
Preguntas frecuentes sobre la misión Artemis II y su regreso a la Tierra
CiberCuba te lo explica:
¿Qué logró la misión Artemis II durante su viaje?
La misión Artemis II logró rodear la Luna, convirtiéndose en el primer vuelo tripulado en hacerlo desde el Apollo 17 en 1972. Durante la misión, la tripulación estableció un nuevo récord de distancia al llegar a 406,773 kilómetros desde la Tierra, superando el récord anterior de Apollo 13. Además, batieron el récord de mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra y capturaron imágenes inéditas de la Luna.
¿Quiénes formaron la tripulación de Artemis II?
La tripulación de Artemis II estuvo compuesta por cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Victor Glover fue el primer afroamericano en una misión lunar tripulada, Christina Koch la primera mujer en volar hacia la Luna, y Jeremy Hansen el primer canadiense en orbitar el satélite.
¿Cómo fue recibido el regreso de Artemis II a la Tierra?
El regreso de Artemis II fue recibido con entusiasmo y reconocimiento tanto del público como de figuras políticas. La ovación en el evento de bienvenida en Houston reflejó el orgullo y la admiración por el histórico logro. Además, el presidente Donald Trump felicitó a la tripulación, destacando el éxito del amerizaje y expresando su orgullo en redes sociales.
¿Qué sigue para el programa Artemis después de Artemis II?
El programa Artemis tiene como objetivo final el alunizaje en el polo sur lunar con Artemis III, previsto para 2027. Este próximo paso busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar el camino para futuras misiones a Marte, reflejando el compromiso de la NASA con la exploración espacial a largo plazo.
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