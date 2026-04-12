Ovación en Houston para la tripulación de Artemis II tras su histórico vuelo alrededor de la Luna

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II recibieron una ovación de pie este sábado en un multitudinario evento de bienvenida celebrado en Ellington Field, en Houston, estado de Texas, un día después de su histórico regreso a la Tierra, tras completar el primer vuelo tripulado en rodear la Luna en más de 53 años.

La televisora Fox News reportó el acto, transmitido en vivo por la NASA, en el cual se reunieron cientos de trabajadores del Centro Espacial Johnson, el cuerpo completo de astronautas de la agencia -incluidos jubilados-, directores de vuelo, oficiales militares de alto rango, miembros del Congreso y familiares de la tripulación.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, abrió el acto con una frase que resumió el peso histórico del momento. "La larga espera ha terminado. Tras una breve interrupción de 53 años, el show continúa", apuntó.

La misión culminó el día anterior cuando la cápsula Orion amerizó exitosamente en el Océano Pacífico, tras lo cual la tripulación fue trasladada en helicóptero al buque USS John P. Murtha.

Durante la misión, la tripulación batió el récord de mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, con lo cual se consolidó la capacidad de Estados Unidos para volver a enviar astronautas a la Luna como una realidad del siglo XXI.

Este sábado, el presidente Donald Trump felicitó al equipo desde Truth Social, mientras que el exmandatario Barack Barack opinó que la hazaña de los astronautas de Artemis II durante los últimos 10 días "fue un testimonio de su valentía".

En el evento también tomó la palabra la presidenta de la Agencia Espacial Canadiense, Lisa Campbell, en reconocimiento a la participación canadiense en la misión.