Oferta de trabajo en Matanzas genera polémica: pagan 2 CUP por dulce vendido y jornada de 12 horas

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Un anuncio de empleo, compartido por la internauta Kiryat Poey, originalmente fue publicado en el grupo de Facebook "Barato Cárdenas", se viralizó en redes sociales cubanas y desató una ola de indignación por ofrecer apenas dos pesos cubanos por cada dulce vendido en una jornada de 12 horas al día.

El aviso, posteado por la usuaria Sheila Sanchez en Cárdenas, provincia de Matanzas, busca un dependiente con experiencia para atender un puesto callejero de dulces ubicado en una acera, con vitrina blanca y carpa azul.

Captura Facebook/Barato Cardenas/Sheila Sanchez

Las condiciones descritas en el anuncio no dejaron lugar a dudas: "PAGO 2CUP X DULCE VENDIDO", con un horario de 9AM a 9PM, aunque el texto aclara que "casi siempre se termina más temprano pero ese es el horario".

Además del pago a destajo y la extensa jornada, el anuncio advierte que el trabajador deberá desempeñarse sin protección adecuada contra el sol, ya que la carpa está rota.

"La carpa se me rompió por lo que no tengo de momento nada para el sol", indica el texto, añadiendo que solo hay una lona transparente para la lluvia.

El empleador también exige buena presencia, higiene y que el trabajador mantenga la limpieza del mueble y el área de trabajo, todo ello a cambio de dos pesos por unidad vendida.

La oferta fue compartida y comentada por varios internautas que criticaron tanto la paga como las condiciones de trabajo, con reacciones que calificaron las condiciones de abusivas e inviables.

Debido a la avalancha de comentarios, la autora de la singular oferta de empleo eliminó la publicación.

La indignación tiene sustento en los números: el salario mínimo en Cuba es de 2,100 CUP mensuales, equivalente a unos 16 dólares, mientras que la canasta básica de alimentos supera los 100 dólares al mes y el costo de vida total estimado excede los 50,000 CUP por persona.

Bajo el esquema propuesto, un trabajador tendría que vender más de 1,000 dulces al mes solo para alcanzar el salario mínimo, una cifra que resulta económicamente inviable como fuente de sustento.

El salario medio estatal reportado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ronda los 6,500 CUP mensuales, cifra que igualmente resulta insuficiente ante la inflación galopante que atraviesa la isla.

La desesperación económica que empuja a muchos cubanos a aceptar cualquier condición de trabajo disponible es el trasfondo de una oferta que, en cualquier otro contexto, difícilmente encontraría candidatos.