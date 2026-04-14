Oferta de trabajo en Matanzas genera polémica: pagan 2 CUP por dulce vendido y jornada de 12 horas

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Un anuncio de empleo, compartido por la internauta Kiryat Poey, originalmente fue publicado en el grupo de Facebook "Barato Cárdenas", se viralizó en redes sociales cubanas y desató una ola de indignación por ofrecer apenas dos pesos cubanos por cada dulce vendido en una jornada de 12 horas al día.
El aviso, posteado por la usuaria Sheila Sanchez en Cárdenas, provincia de Matanzas, busca un dependiente con experiencia para atender un puesto callejero de dulces ubicado en una acera, con vitrina blanca y carpa azul.
Las condiciones descritas en el anuncio no dejaron lugar a dudas: "PAGO 2CUP X DULCE VENDIDO", con un horario de 9AM a 9PM, aunque el texto aclara que "casi siempre se termina más temprano pero ese es el horario".
Además del pago a destajo y la extensa jornada, el anuncio advierte que el trabajador deberá desempeñarse sin protección adecuada contra el sol, ya que la carpa está rota.
"La carpa se me rompió por lo que no tengo de momento nada para el sol", indica el texto, añadiendo que solo hay una lona transparente para la lluvia.
El empleador también exige buena presencia, higiene y que el trabajador mantenga la limpieza del mueble y el área de trabajo, todo ello a cambio de dos pesos por unidad vendida.
La oferta fue compartida y comentada por varios internautas que criticaron tanto la paga como las condiciones de trabajo, con reacciones que calificaron las condiciones de abusivas e inviables.
Debido a la avalancha de comentarios, la autora de la singular oferta de empleo eliminó la publicación.
La indignación tiene sustento en los números: el salario mínimo en Cuba es de 2,100 CUP mensuales, equivalente a unos 16 dólares, mientras que la canasta básica de alimentos supera los 100 dólares al mes y el costo de vida total estimado excede los 50,000 CUP por persona.
Bajo el esquema propuesto, un trabajador tendría que vender más de 1,000 dulces al mes solo para alcanzar el salario mínimo, una cifra que resulta económicamente inviable como fuente de sustento.
El salario medio estatal reportado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ronda los 6,500 CUP mensuales, cifra que igualmente resulta insuficiente ante la inflación galopante que atraviesa la isla.
La desesperación económica que empuja a muchos cubanos a aceptar cualquier condición de trabajo disponible es el trasfondo de una oferta que, en cualquier otro contexto, difícilmente encontraría candidatos.
Preguntas frecuentes sobre las condiciones laborales y la economía en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son las condiciones laborales ofrecidas en el anuncio de empleo en Matanzas?
El anuncio de empleo en Matanzas ofrece un pago de apenas dos pesos cubanos por cada dulce vendido, con una jornada laboral de 12 horas al día, de 9 AM a 9 PM, y sin protección adecuada contra el sol. Las condiciones han sido calificadas de abusivas e inviables por muchos en redes sociales.
¿Por qué ha generado indignación la oferta laboral en Cárdenas?
La oferta laboral ha generado indignación debido a las condiciones de pago y trabajo, que son consideradas abusivas. Un trabajador tendría que vender más de 1,000 dulces al mes solo para alcanzar el salario mínimo en Cuba, lo que es económicamente inviable. Además, el pago por destajo sin garantías laborales es una práctica común en el sector informal cubano.
¿Cuál es el contexto económico que enfrenta la población cubana en 2026?
El contexto económico en Cuba en 2026 es crítico, con un salario medio que ronda los 6,830 pesos mensuales, insuficiente frente a un costo de vida que supera los 50,000 pesos al mes por persona. La inflación galopante y el desabastecimiento hacen que la mayoría de los cubanos no puedan cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos actuales.
¿Cómo afecta la economía actual a las familias cubanas?
La economía actual afecta profundamente a las familias cubanas, quienes enfrentan precios de alimentos y productos básicos que son inalcanzables con los salarios estatales. El poder adquisitivo está erosionado, y las familias destinan una gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos básicos, reduciendo otros gastos esenciales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.