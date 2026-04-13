"Era yo como médico": Trump explica imagen polémica inspirada en Jesucristo

Trump admite que publicó imagen de Jesucristo: “Pensé que era yo como médico”

El presidente Donald Trump confirmó este lunes haber publicado en Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece con la iconografía de Jesucristo imponiendo las manos sobre un enfermo, pero rechazó esa interpretación: aseguró que la ilustración lo representaba como médico de la Cruz Roja, no como Cristo.

"Pensé que era yo como médico y tenía que ver con la Cruz Roja, como trabajador de la Cruz Roja, a la que apoyamos", declaró Trump ante periodistas.

"Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y sí hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho", recalcó.

La imagen, publicada sin ningún texto explicativo, muestra a Trump rodeado de militares, personal sanitario y una mujer rezando, con soldados representados como ángeles, la bandera estadounidense y monumentos icónicos del país al fondo.

El contenido visual —imposición de manos sobre un enfermo, figuras angélicas y una escena de sanación— generó una ola de reacciones al ser interpretado como una comparación directa con Jesucristo, algo que Trump atribuyó a las "noticias falsas".

"Solo las noticias falsas podían llegar a eso. Acabo de enterarme y dije: ¿cómo llegaron a esa conclusión?", afirmó el mandatario.

La publicación ocurrió horas después de que Trump atacara duramente al papa León XIV en la misma plataforma, calificándolo de débil con el crimen y terrible en política exterior.

"León debería ponerse las pilas como Papa, usar el sentido común, dejar de servir a la izquierda radical y enfocarse en ser un gran Papa, no un político. Le está haciendo daño a él y, más importante, ¡le está haciendo daño a la Iglesia Católica!", escribió Trump.

Las críticas surgieron tras las declaraciones del pontífice condenando la amenaza de "hacer desaparecer" a Irán y pidiendo un cese al fuego. El papa León XIV respondió desde un vuelo rumbo a Argelia que la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra y que no tiene miedo de hablar.

Esta no es la primera vez que Trump publica imágenes de IA con simbolismo de grandiosidad. En mayo de 2025, días antes del cónclave que eligió al papa León XIV, compartió una imagen de sí mismo vestido como Papa con el mensaje: "Creo que sería un gran Papa. Nadie lo haría mejor que yo".

. En julio de 2025, la Casa Blanca publicó una imagen suya como Superman, y en febrero de 2025 compartió una portada falsa de la revista Time con la leyenda "Larga vida al rey".

En aquella ocasión, el cardenal Dolan criticó la imagen de Trump como Papa, calificándola de "frívola e irrespetuosa", un antecedente que no frenó al mandatario de continuar con este tipo de publicaciones.