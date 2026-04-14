Autora de polémica oferta de trabajo en Matanzas responde a críticas: "Intento salir adelante con mi niño"

Defiende su oferta en Matanzas: “El puesto es ambulante y se puede mover para buscar sombra”

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Sheila Sanchez, la mujer que publicó en Cárdenas, Matanzas, una oferta de empleo que pagaba dos pesos cubanos por dulce vendido en jornadas de 12 horas, respondió este martes a la avalancha de críticas que recibió: "Intento salir adelante con mi niño".

Además, aclaró: "Primero que nada disculpen los ofendidos, sí fue mi error, son 2 pesos cubanos como ESTíIMULO sobre venta, además del salario fijo. Yla buena presencia es fundamental para vender comida, no dije ni lindo ni linda, buena presencia y nada de shorts cortos".

Sobre las condiciones de trabajo, otro aspecto ampliamente debatido, subrayó: "El puesto tiene ruedas, es ambulante, por lo que se puede mover fácilmente para buscar la sombra, yo soy mujer lo hago, y la carpa está rota y aquí en Cuba gracias a nuestro gobierno todo tiene solución o hay que buscarla".

Finalmente, sobre las críticas, fue enfática: "Es muy lindo ver como todo un pueblo se une para hacer críticas vacías y ofensivas y sobre todo para no ayudarse a sí mismo lamentable pero hay personas que están dispuestos a trabajar por 400 cup al día, yo trabajé muy feliz por 4500 al mes".

El anuncio que generó la polémica, publicado el lunes en el grupo de Facebook "Barato Cárdenas", se viralizó rápidamente y desató una ola de indignación en redes sociales cubanas por las condiciones que describía.

La oferta buscaba un dependiente con experiencia para atender un puesto callejero de dulces ubicado en una acera, con vitrina blanca y carpa azul, en un horario de 9AM a 9PM, aunque el propio anuncio aclaraba que "casi siempre se termina más temprano pero ese es el horario".

El pago era a destajo: "PAGO 2CUP X DULCE VENDIDO", según el texto literal publicado por Sanchez.

Las condiciones resultaban especialmente duras porque la carpa estaba rota.

"La carpa se me rompió por lo que no tengo de momento nada para el sol", advertía el anuncio, que solo mencionaba una lona transparente para la lluvia. Además, el empleador exigía buena presencia, higiene y que el trabajador mantuviera limpio el mueble y el área de trabajo.

Los números evidencian la inviabilidad del esquema: para alcanzar el salario mínimo cubano de 2,100 CUP mensuales, un trabajador tendría que vender más de 1,000 dulces al mes, una cifra considerada económicamente imposible en ese tipo de puesto.

Ante la avalancha de comentarios negativos, Sanchez eliminó la publicación original.

Su respuesta posterior añade una dimensión humana al debate: la autora del anuncio no es una empresaria abusiva, sino ella misma una víctima de la misma crisis que afecta a sus potenciales empleados.

El caso refleja la doble cara de la crisis económica cubana: la desesperación de trabajadores que aceptarían cualquier condición ante la falta de alternativas, y la de pequeños emprendedores del sector informal que operan al límite de la viabilidad, incapaces de ofrecer mejores condiciones porque ellos mismos están atrapados en la misma espiral de precariedad.

El salario mínimo en Cuba permanece congelado en 2,100 CUP desde enero de 2021, equivalente a unos cuatro dólares al cambio informal actual de 510 CUP por dólar.

La canasta básica alimentaria para dos personas supera los 41,735 CUP en abril de 2026, y el costo de vida total excede los 50,000 CUP por persona al mes, entre cuatro y nueve veces el salario medio estatal.

Como señalaron usuarios en el grupo donde se compartió el anuncio, el caso "refleja la crisis que golpea a los cubanos, obligados a enfrentar condiciones abusivas mientras el régimen sigue sin ofrecer soluciones reales".