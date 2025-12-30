“Con qué aguaje camina”: Cubano graba el momento en que un caimán detiene el tráfico en Florida y se roba el show

Un caimán cruzando la calle como si estuviera en una pasarela se ha convertido en la nueva sensación de TikTok. El video, grabado por un cubano residente en Florida, el creador @rayfi73, muestra al enorme reptil caminando con toda la calma del mundo mientras varios conductores detienen el tráfico para grabarlo con sus teléfonos.
Lejos de causar miedo, la escena desató carcajadas. “Con qué aguaje camina y para el tráfico”, escribió un usuario, mientras otro bromeó: “Eso sí es seguridad en sus pasos”. Muchos coincidieron en que parecía “el dueño del barrio”, y no faltó quien dijera: “Ni Daddy Yankee entra con tanto flow”.
Algunos usuarios aseguraron que el video fue filmado en Tampa, aunque otros prefirieron resumirlo con una frase ya clásica: “Solo en Florida”. Entre los comentarios más compartidos, una usuaria bromeó: “El jefe preguntando por qué llegué tarde, y yo: no me lo vas a creer”, mientras otro remató: “El caimán va a su paso, no tiene apuro… él vive ahí desde antes que construyeran la calle”.
El clip acumula miles de reproducciones y confirma lo que todo el mundo sabe: en Florida puede aparecer cualquier cosa en medio del tráfico. Ni huracanes ni turistas despistados causan tanto revuelo como un caimán con estilo.
Eso sí, aunque el protagonista del video se ganó el cariño del público, los expertos recuerdan que acercarse a estos animales no es buena idea. Una cosa es grabar un TikTok viral, y otra muy distinta, salir corriendo por tu vida.
Preguntas frecuentes sobre la presencia de caimanes en Florida
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué es común ver caimanes en las calles de Florida?
La presencia de caimanes en áreas urbanas de Florida es bastante común debido a la expansión de su hábitat natural y la búsqueda de nuevos territorios durante la temporada de apareamiento. Esto los lleva frecuentemente a deambular por zonas residenciales y otras áreas urbanas.
¿Qué debo hacer si encuentro un caimán en la vía pública?
Si te encuentras con un caimán en la vía pública, lo más importante es mantener la calma y evitar cualquier tipo de interacción con el animal. Se recomienda contactar a la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), la agencia encargada de gestionar la fauna salvaje en el estado, para que se encarguen del animal.
¿Es peligroso acercarse a un caimán para grabarlo?
Acercarse a un caimán para grabarlo puede ser extremadamente peligroso. Aunque en el video del caimán cruzando la calle en Florida el reptil parece inofensivo, los expertos advierten que estos animales pueden ser impredecibles y peligrosos si se sienten amenazados.
