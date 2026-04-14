Delcy Rodríguez reasigna a Vladimir López como ministro para la agricultura productiva y tierras

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes al General en Jefe Vladimir Padrino López como nuevo Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, apenas 26 días después de haberlo destituido del Ministerio de Defensa.

Rodríguez anunció el nombramiento a través de su cuenta en X, donde señaló que Padrino López asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país.

Con este movimiento, el exministro de Defensa más longevo del chavismo —ocupó ese cargo durante 11 años consecutivos, desde octubre de 2014 hasta el 18 de marzo de 2026— regresa al gabinete en una cartera completamente ajena a su perfil militar.

Padrino López reemplaza a Julio León Heredia, quien fue nombrado en ese cargo por Nicolás Maduro el 5 de febrero de 2025 y quien pasa a asumir "nuevas responsabilidades" no especificadas.

Durante su gestión, León Heredia había promovido precios referenciales de 360 dólares por tonelada para el maíz blanco y 320 para el maíz amarillo, con el objetivo de sustituir importaciones alimentarias que representan 2,500 millones de dólares anuales.

El nombramiento de un general sin perfil agrícola conocido al frente de este ministerio estratégico ha sido leído por analistas y medios críticos como un movimiento político para mantener a Padrino López dentro del aparato de poder, más que como una decisión técnica orientada a la producción alimentaria.

El medio venezolano El Pitazo tituló su cobertura del hecho como "Delcy Rodríguez rescata a Padrino López al nombrarlo como su ministro de Agricultura y Tierras".

La destitución de Padrino López del Ministerio de Defensa en marzo se produjo en el marco de tensiones internas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del desgaste acumulado tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

En su lugar fue designado el general Gustavo González López, figura clave de los organismos de inteligencia y represión del régimen —la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional—, señalado por organismos internacionales por violaciones de derechos humanos.

Rodríguez asumió la presidencia encargada de Venezuela el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro, y desde entonces ha ejecutado una serie de cambios en el gabinete y en la cúpula militar para consolidar el control chavista.

Entre esos movimientos figuran 28 cambios en la cúpula de la Fuerza Armada en enero, la destitución de Alex Saab, la fusión de ministerios y la remoción de una ministra cubana de Turismo en febrero.

El nombramiento de Padrino López en Agricultura se produjo el mismo día en que Rodríguez instaló la Mesa de Diálogo Laboral y Social, en medio de una agenda gubernamental que busca proyectar estabilidad institucional ante el nuevo escenario político venezolano.