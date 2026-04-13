Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela asegura que no hubo traición en los mandos políticos y militares en la captura de Maduro

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, negó categóricamente en una entrevista exclusiva con El País que hubiera existido traición por parte de los mandos políticos o militares del chavismo en la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero de 2026.

Estoy seguro de que no en lo que tiene que ver con los mandos políticos y los mandos militares", afirmó Rodríguez, quien se desempeña además como encargado del diálogo político del chavismo con Washington.

Como argumento principal, Rodríguez señaló que la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez trabajó con Maduro hasta las ocho de la noche del 2 de enero, que él mismo conversó telefónicamente con el exmandatario a las diez de la noche de ese mismo día, y que Diosdado Cabello mantuvo contacto permanente con él en esas horas.

"Si hubiera ocurrido un evento de la naturaleza que está señalando, seguramente a esta hora ya se sabría", añadió.

La entrevista se produce 100 días después del operativo estadounidense que derrocó a Maduro, denominado "Operación Resolución Absoluta", ejecutado en la madrugada del 3 de enero por la Delta Force con apoyo de la CIA, que irrumpió en el complejo de Fuerte Tiuna, en Caracas, y dejó más de 120 muertos.

Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, enfrentando cargos de narcoterrorismo con posible pena de cadena perpetua.

La versión de Rodríguez choca frontalmente con la de analistas y exfuncionarios: un exinvestigador de la DEA declaró en enero de 2026 que los propios hermanos Rodríguez negociaron con Washington desde el otoño de 2025, entregando a Maduro por ambición política, y que Delcy "negoció pensando que Trump la estaba invitando a una fiesta y terminó invitada a un funeral".

En la entrevista, Rodríguez elude sistemáticamente las preguntas más comprometedoras: evita fijar plazos para elecciones, descarta que Venezuela esté "tutelada" por Estados Unidos pese a reconocer que Washington ha hecho "sugerencias" sobre leyes como la de hidrocarburos, y amenaza veladamente con que María Corina Machado podría ser detenida si regresa al país.

Sobre la líder opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, Rodríguez fue especialmente duro: "Está resultando, no quiero ser insultante, bastante borbónica la señora Machado, porque pareciera que no haya aprendido nada".

El chavismo, que durante décadas persiguió opositores, encarceló a inocentes y destruyó la economía venezolana, se presenta ahora como artífice de un "nuevo tiempo político", reformando leyes a toda velocidad para atraer la inversión extranjera que antes bloqueaba ideológicamente.

Rodríguez reconoció en la entrevista que hubo presos que "no debían haberlo estado" y que tanto él como su hermana pidieron perdón, aunque al menos 187 militares acusados de rebelión siguen encarcelados según datos del 9 de abril.

Sobre las elecciones presidenciales, el dirigente chavista fue evasivo: Lo más importante ahorita es la economía", respondió, sin ofrecer plazos ni compromisos concretos.