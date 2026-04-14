Anna Sofía Benítez denuncia presiones para guardar silencio: "Tengo fe en que la verdad tiene que triunfar"

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La youtuber y activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, publicó este lunes en Facebook un mensaje contundente denunciando las presiones que recibió de agentes de la Contrainteligencia del régimen cubano para que guardara silencio, minutos después de hacer un en vivo en el que relató en detalle lo ocurrido durante el interrogatorio al que fue sometida este lunes en la estación policial de Alamar, La Habana.

En su publicación, la joven de 21 años describió que la conclusión del interrogatorio fue un intento de manipulación mediante lo que ella llamó un "guión amistoso": "Hoy, la conclusión del interrogatorio con la Contrainteligencia de la Dictadura Cubana fue manipularme a través de un guión amistoso mostrando preocupación por mí y reclutarme a través de la música y que me calle, o reunirme con mi hermana y mi mamá o lamentar que pase mis días de la juventud encerrada en una prisión penitenciaria".

Publicación de Facebook/Anna Sofía Benítez Silvente

El interrogatorio del lunes fue en realidad una trampa coordinada: Anna y su madre, Caridad Silvente, fueron citadas bajo el pretexto de firmar documentos relacionados con el archivo del caso penal que pesaba sobre la madre, mientras el creador de contenido David Espinosa y su esposa Laidy García eran convocados simultáneamente a otra unidad policial para dejarlas solas e incomunicadas, sin teléfonos.

Tras firmar los documentos en menos de cinco minutos, la madre fue sacada al exterior de la estación y Anna fue retenida a solas por el instructor Eddie Cala. Tres agentes de la contrainteligencia —dos mujeres y un hombre que nunca se identificaron— la interrogaron usando la táctica del "policía bueno y policía malo".

Al mencionar Anna que la música era su mayor pasión —en referencia a su tema "Mi Tierra"— los agentes le ofrecieron impulsar su carrera a cambio de que abandonara su activismo en redes sociales: "Ese sueño se puede realizar, Sofía. Ese sueño está en tus manos, solo depende de ti. Nosotros te podemos ayudar con eso".

La joven rechazó la propuesta de forma categórica. "Querían que me callara, que tomara otro rumbo", explicó, y fue directa al señalar su posición: Yo no voy a trabajar jamás para una dictadura.

Los agentes también recurrieron a presiones psicológicas, insinuándole que podría enfrentar prisión si continuaba con sus publicaciones y diciéndole que sería "una pena" que pasara su juventud en la cárcel. Además, intentaron desacreditar su entorno, asegurando que nadie en el exterior podría ayudarla si la situación empeoraba.

En su publicación de Facebook, Anna fue enfática en rechazar cualquier acusación de pertenencia a organizaciones o de responder a intereses externos: "Jamás he caído en delito alguno. Como tampoco soy líder de nada, ni pertenezco a nada y mucho menos me dejo manipular por nadie".

La represión contra Anna Bensi comenzó el 10 de marzo de 2026, cuando ella y su madre grabaron y publicaron el momento en que un suboficial del Ministerio del Interior les entregaba una citación irregular. Las autoridades usaron ese video para acusarlas bajo el artículo 393 del Código Penal cubano, que tipifica "actos contra la intimidad personal y familiar", con penas de entre dos y cinco años de prisión. El 25 de marzo ambas fueron instruidas de cargos y quedaron bajo reclusión domiciliaria.

La represión se ha extendido a toda la familia: la hermana de Anna, Elmis Rivero Silvente, ciudadana estadounidense, fue interrogada y amenazada por la Seguridad del Estado el 10 de abril, horas antes de abordar su vuelo a Miami. El 9 de abril, el diplomático estadounidense Mike Hammer, jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó a Anna y su madre en Alamar y señaló que "su único delito ha sido defender sus creencias, su fe".

A pesar de todo, Anna cerró su publicación con una declaración que resume su postura ante la dictadura: "Lo que he hecho, desde el día uno, ha sido por convicción. Y porque tengo fe en que la verdad tiene que triunfar".