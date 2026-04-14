Sacan de paseo a Díaz-Canel por una empresa militar en La Habana

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó este lunes la Empresa Militar Industrial "Granma", ubicada en el municipio de Regla, en La Habana, en lo que el régimen presentó como un "recorrido de trabajo" bajo el título "La filosofía del buen hacer".

De acuerdo con la página Presidencia Cuba, la visita estuvo acompañada por dos de los hombres más poderosos del aparato militar del régimen: el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ambos miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.

El director de la empresa, Capitán de Flotilla Lázaro Raúl Hernández Gómez, explicó que su objeto social es "el mantenimiento, el restablecimiento y la garantía de la disposición combativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de la Marina de Guerra".

Sin embargo, lo que realmente produce hoy esa empresa militar revela la profundidad del colapso cubano: cocinas de carbón, aserrín y leña que se distribuyen por toda la isla ante la falta de gas y electricidad, pipas de agua, tanques de combustible y útiles para el hogar.

La entidad cuenta con 19 unidades productivas y 686 trabajadores, y según su director cumplió con el plan de ventas durante 2025.

Entre sus líneas de trabajo también figuran la fabricación de muelles flotantes, la modernización de buques pesqueros y la reparación de motores eléctricos de entre cinco y 500 kilovatios.

El director destacó especialmente "la reparación de los motores eléctricos de las locomotoras chinas, los cuales se reparaban en el exterior y hoy se reparan dentro de nuestra Empresa".

La visita se produce mientras Cuba atraviesa una crisis económica sin precedentes: el PIB ha caído un 23% acumulado desde 2019, los apagones alcanzan hasta 20 horas diarias y más de nueve millones de cubanos cocinan en condiciones precarias recurriendo a leña y carbón.

Que una empresa cuyo propósito formal es sostener la capacidad combativa de las FAR deba fabricar cocinas de leña para distribuir a la población ilustra hasta dónde ha llegado el derrumbe productivo civil en la isla.

La Empresa Militar Industrial "Granma" forma parte del entramado de empresas vinculadas a GAESA, el conglomerado militar que controla cerca del 40% de la economía cubana sin rendir cuentas públicas.

El ministro de las FAR que acompañó a Díaz-Canel en la visita, Álvaro López Miera, está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde julio de 2021 por su papel en la represión de las protestas del 11 de julio de ese año.

La prensa oficial del régimen justificó la visita señalando que "ha sido tradición que la dirección del país visite las empresas militares industriales", y las describió como espacios que "sustentan una filosofía de la resistencia inteligente cuyo valor se acrecienta, especialmente ahora, ante las demandas de una sociedad urgida del buen hacer".

Mientras el régimen celebra que una fábrica militar produce cocinas de leña, el 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años noventa, según datos de marzo de 2026.