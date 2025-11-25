Cubana deportada desde EE.UU. cuenta cómo fue su llegada al aeropuerto de La Habana: "Nos pusimos muy nerviosos"

Una cubana deportada describe en TikTok su llegada a La Habana, destacando el nerviosismo por la presencia de policías y el proceso de migración, que fue como un viaje normal si no hay antecedentes.

Martes, 25 Noviembre, 2025 - 12:25

Deportada cubana Foto © @aleagaastry0 / TikTok

Una cubana deportada desde Estados Unidos contó en un video publicado en TikTok cómo fue su llegada a Cuba en un vuelo de repatriados y qué ocurre durante el proceso en el aeropuerto habanero.

“Cómo es el proceso en el aeropuerto cuando llegas a Cuba deportado”, escribió la joven, identificada en TikTok como @aleagaastry0, en la descripción del video, que ya acumula miles de reproducciones.

Según relató, el vuelo aterrizó en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional José Martí, un área a la que nunca había accedido antes. “Nos quedamos impresionados porque había muchos carros de policía, ambulancias y cámaras esperando para grabar. Nos pusimos muy nerviosos”, explicó.

La joven dijo que debido a la lluvia el desembarco se retrasó y, una vez que se les permitió bajar, los funcionarios comenzaron a llamar a los pasajeros por sus nombres. “Nos juntaron en un bus y nos llevaron hasta la terminal. Luego comenzó el proceso”, contó.

Pese al temor inicial, aseguró que el trámite fue “como un viaje normal”. Los deportados pasan por migración y aduana, y solo aquellos con antecedentes o problemas pendientes con las autoridades podrían enfrentar complicaciones.

“En mi caso, no tuve ningún problema. Me dijeron que no le debía nada al país y que podía salir de Cuba cuando quisiera”, explicó.

También detalló que fue entrevistada por dos funcionarios que le hicieron preguntas rutinarias sobre su vida en Estados Unidos, su trabajo y su familia. “Todo fue bastante bien, no te hacen nada a menos que tengas problemas con la seguridad. Si estás limpio y no le debes nada al gobierno cubano, no te va a pasar nada”, concluyó.

El testimonio de la joven se suma a otros relatos de cubanos deportados que describen con miedo e incertidumbre su regreso a una isla marcada por la crisis económica, la represión política y la escasez generalizada, causas que empujan a miles de personas a emigrar cada año.

Preguntas frecuentes sobre la deportación y regreso de cubanos desde EE. UU. a Cuba

¿Cómo es el proceso de llegada a Cuba para los deportados desde EE. UU.?

Los deportados llegan a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional José Martí, donde son recibidos por policías, ambulancias y cámaras. Tras desembarcar, son llamados por sus nombres y llevados en autobuses a la terminal para pasar por migración y aduana. Solo aquellos con antecedentes o problemas pendientes podrían enfrentar complicaciones.

¿Qué sucede si un deportado tiene antecedentes o problemas con las autoridades cubanas?

Si un deportado tiene antecedentes o problemas pendientes con las autoridades cubanas, podría enfrentar complicaciones al llegar a Cuba. En caso contrario, el proceso es similar al de un viaje normal, sin mayores problemas.

¿Cómo afecta el temor a la represión política el regreso de cubanos deportados a la isla?

El temor a la represión política y la crisis económica en Cuba genera incertidumbre y miedo entre los deportados. Estos factores, junto con la escasez generalizada, son causas que empujan a miles de personas a emigrar cada año, y enfrentar ese contexto al regresar es una preocupación constante para muchos.

¿Qué es el programa de autodeportación voluntaria en EE. UU.?

El programa de autodeportación voluntaria, conocido como "Proyecto Vuelta a Casa", permite a los migrantes abandonar EE. UU. sin enfrentar detención o procesos de remoción forzosa. Este programa busca aliviar la saturación del sistema migratorio y proporcionar salidas seguras y ordenadas para quienes tienen órdenes de deportación vigentes.

