Cubana deportada desde EE.UU. cuenta cómo fue su llegada al aeropuerto de La Habana: "Nos pusimos muy nerviosos"

Una cubana deportada desde Estados Unidos contó en un video publicado en TikTok cómo fue su llegada a Cuba en un vuelo de repatriados y qué ocurre durante el proceso en el aeropuerto habanero.

“Cómo es el proceso en el aeropuerto cuando llegas a Cuba deportado”, escribió la joven, identificada en TikTok como @aleagaastry0, en la descripción del video, que ya acumula miles de reproducciones.

Según relató, el vuelo aterrizó en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional José Martí, un área a la que nunca había accedido antes. “Nos quedamos impresionados porque había muchos carros de policía, ambulancias y cámaras esperando para grabar. Nos pusimos muy nerviosos”, explicó.

La joven dijo que debido a la lluvia el desembarco se retrasó y, una vez que se les permitió bajar, los funcionarios comenzaron a llamar a los pasajeros por sus nombres. “Nos juntaron en un bus y nos llevaron hasta la terminal. Luego comenzó el proceso”, contó.

Pese al temor inicial, aseguró que el trámite fue “como un viaje normal”. Los deportados pasan por migración y aduana, y solo aquellos con antecedentes o problemas pendientes con las autoridades podrían enfrentar complicaciones.

“En mi caso, no tuve ningún problema. Me dijeron que no le debía nada al país y que podía salir de Cuba cuando quisiera”, explicó.

También detalló que fue entrevistada por dos funcionarios que le hicieron preguntas rutinarias sobre su vida en Estados Unidos, su trabajo y su familia. “Todo fue bastante bien, no te hacen nada a menos que tengas problemas con la seguridad. Si estás limpio y no le debes nada al gobierno cubano, no te va a pasar nada”, concluyó.

El testimonio de la joven se suma a otros relatos de cubanos deportados que describen con miedo e incertidumbre su regreso a una isla marcada por la crisis económica, la represión política y la escasez generalizada, causas que empujan a miles de personas a emigrar cada año.