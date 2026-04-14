Petrolero ruso sancionado se acerca al Caribe y apunta a Cuba como destino

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El petrolero ruso Universal, sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe y se encuentra a unos 15 días de Cuba, según datos de plataformas de seguimiento marítimo consultadas este martes.

El buque, que no tiene un destino final declarado en los sistemas de identificación automática, sería el segundo envío de combustible ruso a la isla, tras la llegada del petrolero Anatoly Kolodkin al puerto de Matanzas el 31 de marzo con 730,000 barriles de crudo.

"Por su perfil tiene una alta probabilidad de que su destino sea Cuba", afirmó a EFE Jorge Piñón, investigador del Instituto de la Energía de la Universidad de Texas.

El Universal pertenece a la naviera estatal rusa Sovcomflot, la misma compañía que operó el primer envío de petróleo ruso a Cuba con el Anatoly Kolodkin, también sancionado por Occidente.

El tanquero, especializado en el transporte de productos petrolíferos y derivados químicos, fue construido en 2009, mide 183 metros de eslora y tiene una capacidad de carga de 50,923 toneladas de peso muerto.

El buque partió a principios de abril de un puerto en el mar Báltico y el pasado miércoles atravesó el Canal de La Mancha escoltado por una fragata rusa, maniobra destinada a evitar problemas con las autoridades británicas durante el tránsito.

Apenas unos días antes de ese tránsito, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, había anunciado públicamente un segundo envío de combustible a Cuba durante el foro Energoprom-2026 celebrado en San Petersburgo el 2 de abril, mientras el Anatoly Kolodkin aún descargaba en Matanzas.

"Un buque ruso rompió el bloqueo. Un segundo buque está siendo cargado en este momento, y no dejaremos a los cubanos en apuros", declaró Tsiviliov en ese foro.

El cargamento del Anatoly Kolodkin, sin embargo, apenas cubrió entre siete y diez días de suministro en la isla, que necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios pero solo produce unos 40,000.

Gobierno de Cuba denuncia "cerco energético" de Estados Unidos

El canciller cubano Bruno Rodríguez publicó este martes un mensaje en X donde acusó al gobierno de Estados Unidos de emitir declaraciones contradictorias sobre el suministro de petróleo a Cuba.

Rodríguez asegura que la intención del gobierno de Donald Trump es "crear confusión para seguir impidiendo la entrada de combustibles a territorio cubano".

El régimen cubano califica las medidas de Washington como un "cerco energético" de alcance extraterritorial que "intimida, presiona y extorsiona a quienes comercian soberanamente con Cuba".

Paralelamente, entre febrero y marzo desde Estados Unidos se exportó más de 2.5 millones de dólares en gasolina y fuel oil hacia Cuba, supuestamente para el sector privado.

Se extiende la crisis de combustible en Cuba

La crisis energética cubana se precipitó de forma abrupta a partir del 3 de enero de 2026, cuando la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses cortó el flujo de petróleo venezolano que sostenía a la isla durante más de veinte años.

México también suspendió sus ventas de combustible a Cuba el 27 de enero de 2026, dejando al régimen sin sus dos principales proveedores externos de forma simultánea.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció tras la llegada del primer cargamento ruso que el combustible "ayudará en las próximas semanas", pero admitió que "no es suficiente".

Expertos advierten que Cuba necesitaría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares en inversión para modernizar su infraestructura energética y superar la crisis de forma sostenible, mientras la economía nacional acumula una contracción del 15% entre 2020 y 2025.