¡Ejemplo de juventud! Así ayudan unos jóvenes cubanos en las calles de Cuba: "Dios se los multiplique"

Una pareja de jóvenes cubanos, Alfredo (@alfre_oficial99) y Dermita (@dermita_oficial), publicó en TikTok un video en el que muestran cómo preparan y reparten comida a personas que viven en las calles de Cuba, en un gesto solidario que mezcla humanidad, fe y crítica abierta al régimen.
Desde el primer segundo, Alfredo deja claro el propósito: la comida está destinada a esas personitas que viven en las calles.
Mientras Alfredo salía a comprar los ingredientes que faltaban, Dermita tomó las riendas de la cocina: desmenuzó el pollo, preparó la ensalada, añadió sazones y tapó la olla con papel aluminio.
Como ocurre a diario en la isla, los apagones no tardaron en interrumpir la faena. Dermita lo contó con naturalidad: "se fue la corriente" y tuvieron que montar las cosas en el carbón, aunque reconoció que la comida al carbón es muchísimo más deliciosa.
Una vez lista la comida, Alfredo se encargó de empacar las raciones mientras Dermita le ayudaba, antes de salir a repartirlas entre quienes duermen en las calles. "Deliciosa es poco, a mí me entraron ganas de comerme la olla completa", bromeó Alfredo en el video.
El gesto no se quedó solo en lo humanitario. El video incluye una canción con crítica política directa al gobierno cubano, con frases que denuncian la represión, el servicio militar obligatorio y la persecución a las Damas de Blanco: "nuestros hijos en el servicio militar haciendo bosta mientras los tuyos se hacen sefi comiendo langosta".
Dermita, por su parte, agradeció el apoyo de quienes los siguen en redes: "quiero darle las gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con otras personas lo poco que tenemos". La descripción del video está dedicada a todos los cubanos, con un mensaje de bendición y gratitud.
Esta iniciativa se suma a una tendencia creciente entre jóvenes cubanos que usan TikTok para visibilizar la pobreza y actuar ante ella. Anita, joven madre de Matanzas, repartió espaguetis, salchichas y arroz con maíz a ancianos en las calles en abril de 2025, con videos que superaron medio millón de vistas. En marzo de 2026, el activista Noly Blak repartió 65,000 pesos a mendigos, ancianos y personas con discapacidad en Holguín. Grupos religiosos de Santa Clara y La Habana también han organizado cenas y entregas de abrigos para personas sin techo.
Todo esto ocurre en el marco de una crisis humanitaria sin precedentes. Según datos de 2025, el 89% de los cubanos vive en pobreza extrema y siete de cada diez ha dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o escasez. El costo de vida alcanzó los 40,000 pesos mensuales frente a un salario medio de apenas unos 6,000 pesos. UNICEF reporta que una décima parte de los niños cubanos sufre pobreza alimentaria severa.
Mientras ciudadanos como Alfredo y Dermita comparten lo poco que tienen, el gobierno cubano preparó en 2024 un plan para retirar a los mendigos de las calles, una medida que contrasta con la solidaridad espontánea que cada día más jóvenes cubanos llevan a las redes.
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad juvenil en Cuba y la crisis humanitaria
CiberCuba te lo explica:
¿Qué motivó a Alfredo y Dermita a repartir comida en las calles de Cuba?
Alfredo y Dermita repartieron comida en las calles de Cuba como un gesto de solidaridad hacia las personas sin hogar, combinando humanidad y una crítica al régimen cubano. Este acto forma parte de una tendencia creciente entre jóvenes que buscan visibilizar y actuar frente a la pobreza en la isla.
¿Cómo afecta la crisis económica a la vida diaria en Cuba?
La crisis económica en Cuba ha llevado a una situación en la que el 89% de los cubanos vive en pobreza extrema, enfrentando escasez de alimentos, apagones continuos y un costo de vida que supera ampliamente los ingresos medios. Estos problemas afectan a la población en su acceso a necesidades básicas como la alimentación y la electricidad.
¿Cómo se manifiesta la solidaridad entre los jóvenes cubanos en redes sociales?
Los jóvenes cubanos utilizan plataformas como TikTok e Instagram para visibilizar la pobreza y realizar acciones solidarias, como repartir comida y dinero a personas necesitadas. Estas iniciativas buscan no solo ayudar a quienes lo necesitan, sino también criticar y evidenciar las fallas del sistema gubernamental en el país.
¿Qué críticas se expresan en los videos de ayuda social en Cuba?
Los videos de ayuda social en Cuba no solo muestran gestos solidarios, sino que también suelen incluir críticas al gobierno cubano. Denuncian la represión, el servicio militar obligatorio y la pobreza generalizada que afecta a la población cubana, haciendo un llamado a la empatía y la acción colectiva.
¿Cuál es el impacto de los videos virales de jóvenes cubanos en la percepción internacional sobre Cuba?
Los videos virales de jóvenes cubanos han servido para visibilizar la realidad de la crisis humanitaria en la isla, generando una mayor conciencia y empatía a nivel internacional. Estos videos han alcanzado amplias audiencias, provocando debates sobre la situación política y social en Cuba y resaltando la necesidad de cambios estructurales.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.