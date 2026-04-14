¡Ejemplo de juventud! Así ayudan unos jóvenes cubanos en las calles de Cuba: "Dios se los multiplique"

Una pareja de jóvenes cubanos, Alfredo (@alfre_oficial99) y Dermita (@dermita_oficial), publicó en TikTok un video en el que muestran cómo preparan y reparten comida a personas que viven en las calles de Cuba, en un gesto solidario que mezcla humanidad, fe y crítica abierta al régimen.

Desde el primer segundo, Alfredo deja claro el propósito: la comida está destinada a esas personitas que viven en las calles.

Mientras Alfredo salía a comprar los ingredientes que faltaban, Dermita tomó las riendas de la cocina: desmenuzó el pollo, preparó la ensalada, añadió sazones y tapó la olla con papel aluminio.

Como ocurre a diario en la isla, los apagones no tardaron en interrumpir la faena. Dermita lo contó con naturalidad: "se fue la corriente" y tuvieron que montar las cosas en el carbón, aunque reconoció que la comida al carbón es muchísimo más deliciosa.

Una vez lista la comida, Alfredo se encargó de empacar las raciones mientras Dermita le ayudaba, antes de salir a repartirlas entre quienes duermen en las calles. "Deliciosa es poco, a mí me entraron ganas de comerme la olla completa", bromeó Alfredo en el video.

El gesto no se quedó solo en lo humanitario. El video incluye una canción con crítica política directa al gobierno cubano, con frases que denuncian la represión, el servicio militar obligatorio y la persecución a las Damas de Blanco: "nuestros hijos en el servicio militar haciendo bosta mientras los tuyos se hacen sefi comiendo langosta".

Dermita, por su parte, agradeció el apoyo de quienes los siguen en redes: "quiero darle las gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con otras personas lo poco que tenemos". La descripción del video está dedicada a todos los cubanos, con un mensaje de bendición y gratitud.

Esta iniciativa se suma a una tendencia creciente entre jóvenes cubanos que usan TikTok para visibilizar la pobreza y actuar ante ella. Anita, joven madre de Matanzas, repartió espaguetis, salchichas y arroz con maíz a ancianos en las calles en abril de 2025, con videos que superaron medio millón de vistas. En marzo de 2026, el activista Noly Blak repartió 65,000 pesos a mendigos, ancianos y personas con discapacidad en Holguín. Grupos religiosos de Santa Clara y La Habana también han organizado cenas y entregas de abrigos para personas sin techo.

Todo esto ocurre en el marco de una crisis humanitaria sin precedentes. Según datos de 2025, el 89% de los cubanos vive en pobreza extrema y siete de cada diez ha dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o escasez. El costo de vida alcanzó los 40,000 pesos mensuales frente a un salario medio de apenas unos 6,000 pesos. UNICEF reporta que una décima parte de los niños cubanos sufre pobreza alimentaria severa.

Mientras ciudadanos como Alfredo y Dermita comparten lo poco que tienen, el gobierno cubano preparó en 2024 un plan para retirar a los mendigos de las calles, una medida que contrasta con la solidaridad espontánea que cada día más jóvenes cubanos llevan a las redes.