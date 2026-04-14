Bruno Rodríguez denuncia "declaraciones contradictorias" de EE. UU. sobre envíos de combustible a Cuba

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó este martes al gobierno de Estados Unidos de emitir declaraciones contradictorias sobre el suministro de petróleo a Cuba, con el propósito de "crear confusión para seguir impidiendo la entrada de combustibles a territorio cubano".
En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Rodríguez calificó las medidas de Washington como un "cerco energético" de alcance extraterritorial que "intimida, presiona y extorsiona a quienes comercian soberanamente con Cuba".
"Cuba tiene pleno derecho a comerciar combustible con cualquier país, sin trabas, condiciones ni cuestionamientos contrarios a la libertad de comercio internacional", escribió el canciller, añadiendo que "todo país tiene derecho a exportar combustible a Cuba y a desarrollar relaciones comerciales, sin la interferencia de una potencia ajena".
La denuncia llega en un contexto de política energética ambigua por parte de la administración Trump hacia la isla.
El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró al régimen cubano una "amenaza inusual y extraordinaria" e impuso aranceles de hasta el 50% a países que suministren petróleo al Estado cubano.
Bajo esa presión, México suspendió sus envíos de crudo a Cuba —que cubrían el 44% de las importaciones cubanas— y Venezuela ya había cortado su suministro de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios, tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero.
Sin embargo, a finales de marzo, la administración Trump permitió la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin —sancionado por EE. UU., la Unión Europea y el Reino Unido— con unos 730,000 barriles de crudo a la terminal de Matanzas.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, justificó la operación por razones humanitarias y aclaró que no hubo cambio en la política de sanciones: "Se seguirá tomando caso por caso por razones humanitarias o de otro tipo".
Al mismo tiempo, Leavitt advirtió que Washington "se reserva el derecho de confiscar buques si es legalmente aplicable que se dirijan a Cuba y que violen la política de sanciones".
Esta dualidad —bloquear al Estado cubano, pero permitir excepciones de forma discrecional— es precisamente lo que Rodríguez califica de contradictorio.
La ambigüedad se profundiza con otro frente: el 25 de febrero, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio autorizó formalmente la exportación de combustible al sector privado cubano. Entre febrero y marzo, desde Estados Unidos se exportó más de 2.5 millones de dólares en gasolina y fuel oil hacia Cuba bajo esa licencia.
El secretario de Estado Marco Rubio reconoció que esa estrategia dual está enteramente diseñada para poner al sector privado y a los cubanos privados en una posición privilegiada, condicionando cualquier alivio económico a un cambio total del sistema de gobierno en Cuba.
El tuit de Rodríguez llega dos días después de que el presidente Miguel Díaz-Canel declarara en el programa de NBC "Meet the Press" que Cuba está abierta a la inversión extranjera en exploración y perforación petrolera y que el país "estará feliz de recibir a empresas estadounidenses que quieran venir y participar".
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE. UU. y la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Bruno Rodríguez acusa a EE. UU. de emitir declaraciones contradictorias sobre el suministro de combustible a Cuba?
Bruno Rodríguez acusa a EE. UU. de emitir declaraciones contradictorias para crear confusión y continuar impidiendo la entrada de combustibles a Cuba. A pesar de que la administración Trump ha impuesto sanciones a países que exportan petróleo a Cuba, en ocasiones ha permitido excepciones, como la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, justificando estas acciones por razones humanitarias.
¿Qué impacto han tenido las sanciones de EE. UU. en el suministro de petróleo a Cuba?
Las sanciones de EE. UU. han exacerbado la crisis energética en Cuba, causando severos apagones y un déficit de generación eléctrica. Estas sanciones han llevado a la suspensión de envíos de países como México y Venezuela, lo que ha dejado a Cuba sin un suministro regular de petróleo. La llegada de petróleo ruso, aunque permite aliviar temporalmente la situación, no es suficiente para resolver la crisis.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano respecto a las medidas de EE. UU.?
El gobierno cubano califica las medidas de EE. UU. como un "brutal acto de agresión" y acusa a Washington de intentar asfixiar la economía cubana mediante sanciones arancelarias a terceros países. El canciller Bruno Rodríguez ha denunciado que estas acciones buscan presentar a Cuba como una amenaza, cuando, según él, es EE. UU. quien genera inestabilidad en la región.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante las sanciones de EE. UU. contra Cuba?
La reacción internacional ha sido variada. Rusia ha manifestado su apoyo a Cuba, enviando petróleo bajo la etiqueta de "ayuda humanitaria" y rechazando las sanciones de EE. UU. como inaceptables. Por otro lado, varios países han enfrentado presiones diplomáticas de EE. UU. para unirse al bloqueo, lo que ha complicado el comercio energético con la isla.
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