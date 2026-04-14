Bruno Rodríguez denuncia "declaraciones contradictorias" de EE. UU. sobre envíos de combustible a Cuba

Vídeos relacionados:

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó este martes al gobierno de Estados Unidos de emitir declaraciones contradictorias sobre el suministro de petróleo a Cuba, con el propósito de "crear confusión para seguir impidiendo la entrada de combustibles a territorio cubano".

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Rodríguez calificó las medidas de Washington como un "cerco energético" de alcance extraterritorial que "intimida, presiona y extorsiona a quienes comercian soberanamente con Cuba".

"Cuba tiene pleno derecho a comerciar combustible con cualquier país, sin trabas, condiciones ni cuestionamientos contrarios a la libertad de comercio internacional", escribió el canciller, añadiendo que "todo país tiene derecho a exportar combustible a Cuba y a desarrollar relaciones comerciales, sin la interferencia de una potencia ajena".

La denuncia llega en un contexto de política energética ambigua por parte de la administración Trump hacia la isla.

El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró al régimen cubano una "amenaza inusual y extraordinaria" e impuso aranceles de hasta el 50% a países que suministren petróleo al Estado cubano.

Bajo esa presión, México suspendió sus envíos de crudo a Cuba —que cubrían el 44% de las importaciones cubanas— y Venezuela ya había cortado su suministro de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios, tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero.

Sin embargo, a finales de marzo, la administración Trump permitió la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin —sancionado por EE. UU., la Unión Europea y el Reino Unido— con unos 730,000 barriles de crudo a la terminal de Matanzas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, justificó la operación por razones humanitarias y aclaró que no hubo cambio en la política de sanciones: "Se seguirá tomando caso por caso por razones humanitarias o de otro tipo".

Al mismo tiempo, Leavitt advirtió que Washington "se reserva el derecho de confiscar buques si es legalmente aplicable que se dirijan a Cuba y que violen la política de sanciones".

Esta dualidad —bloquear al Estado cubano, pero permitir excepciones de forma discrecional— es precisamente lo que Rodríguez califica de contradictorio.

La ambigüedad se profundiza con otro frente: el 25 de febrero, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio autorizó formalmente la exportación de combustible al sector privado cubano. Entre febrero y marzo, desde Estados Unidos se exportó más de 2.5 millones de dólares en gasolina y fuel oil hacia Cuba bajo esa licencia.

El secretario de Estado Marco Rubio reconoció que esa estrategia dual está enteramente diseñada para poner al sector privado y a los cubanos privados en una posición privilegiada, condicionando cualquier alivio económico a un cambio total del sistema de gobierno en Cuba.

El tuit de Rodríguez llega dos días después de que el presidente Miguel Díaz-Canel declarara en el programa de NBC "Meet the Press" que Cuba está abierta a la inversión extranjera en exploración y perforación petrolera y que el país "estará feliz de recibir a empresas estadounidenses que quieran venir y participar".