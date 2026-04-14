Sin descanso: Cuba entera bajo apagones masivos por falta de generación

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Cuba amaneció este martes sumida en apagones por todos lados: el servicio eléctrico fue interrumpido durante las 24 horas del lunes y la afectación se mantuvo durante la madrugada de hoy, según la nota informativa oficial de la Unión Eléctrica (UNE).

A las 06:00 horas de este martes, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de apenas 1,180 MW frente a una demanda de 2,340 MW, dejando 1,158 MW sin cobertura en todo el país.

La situación promete agravarse con la llegada de la noche. La UNE proyecta para el horario pico una demanda de 2,850 MW con una disponibilidad que se mantendría en 1,180 MW, lo que arrojaría un déficit de 1,670 MW.

Se pronostica una afectación de 1,700 MW en este horario, una cifra que se enmarca en una tendencia sostenida de crisis energética en la que los déficits han oscilado entre 1,609 MW y 1,945 MW en días recientes.

Entre los factores que han profundizado el colapso energético destaca la interrupción del suministro de crudo venezolano desde diciembre de 2025, que ha dejado a las termoeléctricas sin el combustible necesario para operar a plena capacidad.

El país tampoco ha logrado recuperarse plenamente de los colapsos totales del SEN, eventos que dejaron al descubierto la fragilidad estructural de la infraestructura eléctrica cubana.

Expertos han señalado que la recuperación del sistema requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, una cifra inalcanzable para la economía cubana en su situación actual.