EE. UU. ejecuta otro ataque cinético contra presunta embarcación narcotraficante en el Pacífico

Estados Unidos llevó a cabo este lunes un nuevo ataque cinético letal contra una embarcación operada por presuntas Organizaciones Terroristas Designadas en el Pacífico Oriental, con un saldo de dos muertos y sin bajas entre las fuerzas militares estadounidenses.

El ataque fue ordenado por el comandante del Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, en el marco de la Operación Lanza del Sur, y se produce apenas horas después de otros dos golpes similares que dejaron cinco muertos en total.

Esto suma tres golpes en apenas tres días en el marco de una campaña militar de creciente intensidad.

El SOUTHCOM confirmó la operación mediante un comunicado en el que afirmó estar aplicando fricción sistémica total a los cárteles. La inteligencia militar confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico.

En los ataques del sábado, un sobreviviente fue rescatado por la Armada de México, según informó el propio SOUTHCOM en su comunicado.

Las acciones de la Operación 'Southern Spear' han acumulado desde su inicio 47 ataques contra 48 embarcaciones y 163 personas, según datos recopilados sobre la campaña.

Los ataques emplean proyectiles de alta velocidad, filmados con cámaras infrarrojas, una táctica que forma parte del método rápido y brutal contra las amenazas del narcotráfico impulsado por la administración Trump.