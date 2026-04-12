¿Hubo traición para detener a Maduro? El hermano de Delcy Rodríguez se pronuncia

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, concedió una entrevista al diario español El País en la que abordó los temas más sensibles del momento político venezolano, 100 días después de la captura de Nicolás Maduro.

A la pregunta que más expectativa generaba -si hubo una traición interna para facilitar la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero- Rodríguez fue categórico.

"Yo estoy seguro de que no, en lo que tiene que ver con los mandos políticos y los mandos militares; de hecho, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez estuvo trabajando con el presidente Maduro hasta el día 2 a las 11:20 pm", dijo.

El dirigente chavista aportó detalles adicionales para respaldar su argumento: "Ese mismo día a las 11 de la noche yo conversé telefónicamente con el presidente Maduro. Entiendo yo que Diosdado [Cabello] estuvo en contacto permanente con él en esas horas y si hubiera ocurrido un evento de la naturaleza que usted está señalando, seguramente ya se sabría".

Rodríguez negó que haya fisuras internas en el chavismo y defendió la unidad del movimiento con una frase directa: "El chavismo está más unido que nunca. Antes decían que Maduro y Diosdado, ahorita que los Rodríguez".

La entrevista se produce en un contexto de creciente presión opositora: el partido opositor Vente Venezuela, de María Corina Machado, exigió el pasado viernes la convocatoria de elecciones presidenciales, al haberse cumplido el plazo de 90 días que establece el artículo 234 de la Constitución desde la "ausencia absoluta" del depuesto dictador.

Sobre la posibilidad de celebrar nuevas elecciones, el presidente de la Asamblea Nacional eludió dar fechas concretas y condicionó cualquier proceso electoral a dos factores: la recuperación económica y la generación de confianza en el árbitro electoral.

"No podría decirles exactamente cuándo, ni siquiera cuál va a ser la primera elección, porque hay mucho que hacer. Otra cosa que hay que hacer es que todas y todos podamos confiar en el árbitro electoral que organice esas elecciones; eso es muy anterior a la organización propia de la elección".