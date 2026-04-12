¿Hubo traición para detener a Maduro? El hermano de Delcy Rodríguez se pronuncia

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, concedió una entrevista al diario español El País en la que abordó los temas más sensibles del momento político venezolano, 100 días después de la captura de Nicolás Maduro.
A la pregunta que más expectativa generaba -si hubo una traición interna para facilitar la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero- Rodríguez fue categórico.
"Yo estoy seguro de que no, en lo que tiene que ver con los mandos políticos y los mandos militares; de hecho, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez estuvo trabajando con el presidente Maduro hasta el día 2 a las 11:20 pm", dijo.
El dirigente chavista aportó detalles adicionales para respaldar su argumento: "Ese mismo día a las 11 de la noche yo conversé telefónicamente con el presidente Maduro. Entiendo yo que Diosdado [Cabello] estuvo en contacto permanente con él en esas horas y si hubiera ocurrido un evento de la naturaleza que usted está señalando, seguramente ya se sabría".
Rodríguez negó que haya fisuras internas en el chavismo y defendió la unidad del movimiento con una frase directa: "El chavismo está más unido que nunca. Antes decían que Maduro y Diosdado, ahorita que los Rodríguez".
La entrevista se produce en un contexto de creciente presión opositora: el partido opositor Vente Venezuela, de María Corina Machado, exigió el pasado viernes la convocatoria de elecciones presidenciales, al haberse cumplido el plazo de 90 días que establece el artículo 234 de la Constitución desde la "ausencia absoluta" del depuesto dictador.
Sobre la posibilidad de celebrar nuevas elecciones, el presidente de la Asamblea Nacional eludió dar fechas concretas y condicionó cualquier proceso electoral a dos factores: la recuperación económica y la generación de confianza en el árbitro electoral.
"No podría decirles exactamente cuándo, ni siquiera cuál va a ser la primera elección, porque hay mucho que hacer. Otra cosa que hay que hacer es que todas y todos podamos confiar en el árbitro electoral que organice esas elecciones; eso es muy anterior a la organización propia de la elección".
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y el rol de Delcy Rodríguez
CiberCuba te lo explica:
¿Hubo traición interna para capturar a Nicolás Maduro?
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, niega categóricamente que hubiera una traición interna para facilitar la captura de Nicolás Maduro. Afirma que tanto los mandos políticos como los militares se mantuvieron leales hasta el momento de la captura.
¿Cómo reaccionó el chavismo a la captura de Maduro?
El chavismo, representado por figuras como Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, ha mostrado una postura de unidad y resistencia frente a la intervención estadounidense. Jorge Rodríguez ha enfatizado que su misión es traer de vuelta a Maduro, mientras Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia interina y busca mantener la estabilidad en el país.
¿Cuál es el papel de Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro?
Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Su papel ha sido esencial para mantener la estabilidad institucional del país y está en comunicación con actores internacionales, incluyendo Estados Unidos, para garantizar una transición ordenada.
¿Qué se sabe sobre las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos?
Según investigaciones, Delcy Rodríguez habría establecido contactos secretos con Estados Unidos antes de la captura de Maduro. Estas conversaciones buscaban cooperar con la administración de Trump para facilitar una transición de poder en Venezuela.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.