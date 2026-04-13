¿Qué son los ataques cinéticos? El método “brutal” que EE. UU. usa contra el narcotráfico y amenaza aplicar en Ormuz

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El presidente Donald Trump ha puesto en el centro del debate un tipo de ofensiva militar poco conocida pero altamente efectiva: los ataques cinéticos, una táctica ya empleada por Estados Unidos contra narcolanchas y que ahora podría trasladarse al conflicto con Irán en el Estrecho de Ormuz.

Los llamados ataques cinéticos (kinetic strikes) son acciones militares que buscan destruir un objetivo mediante el impacto directo de un proyectil a gran velocidad, sin depender de explosivos convencionales. En lugar de una gran detonación, el daño se produce por la enorme energía generada al colisionar contra el blanco.

Este tipo de operaciones se ha convertido en una herramienta clave dentro de la Operación Lanza del Sur, impulsada por el Comando Sur de Estados Unidos desde 2025 para combatir el narcotráfico marítimo en el Caribe y el Pacífico oriental.

En ese contexto, los ataques cinéticos se utilizan para neutralizar lanchas rápidas empleadas por redes criminales, mediante fuego de precisión desde drones, aviones o buques.

La lógica es simple: impacto directo, respuesta inmediata y destrucción total del objetivo. A diferencia de los bombardeos tradicionales, estas acciones minimizan el tiempo de reacción del enemigo y reducen la necesidad de despliegues prolongados.

Según cifras oficiales, esta estrategia ha permitido interceptar la gran mayoría de los cargamentos de droga que intentaban llegar a territorio estadounidense por mar.

Trump ha advertido que ese mismo enfoque será aplicado ahora en el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos del comercio energético mundial. En particular, la amenaza se dirige a las lanchas de ataque rápido iraníes, diseñadas para maniobras ágiles y ataques en enjambre.

El mensaje es claro: cualquier embarcación que desafíe el bloqueo naval estadounidense podría ser tratada como una narcolancha, es decir, identificada como amenaza y eliminada de forma inmediata.

Aunque existen conceptos más avanzados —como el bombardeo cinético desde órbita con barras de tungsteno—, el uso actual de esta tecnología se centra en sistemas de precisión ya operativos.