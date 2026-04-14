Así están los precios en una feria en Cuba: 2,500 pesos y sin poder comprar carne

Una cubana de Cienfuegos salió a una feria agropecuaria con 2,000 pesos en el bolsillo y regresó habiendo gastado más de lo previsto, pero sin poder llevar carne a su casa.

María Carla Riverón decidió grabar su recorrido por la feria de la Calzada, una de las más concurridas de la ciudad, para mostrar qué se puede comprar hoy en Cuba con un presupuesto limitado. El resultado, compartido en Facebook, terminó siendo otro retrato crudo de la realidad cotidiana en la isla.

“Vamos a ver qué podemos comprar con dos mil pesos cubanos”, dice al inicio del video. Pero la cuenta no le alcanzó: terminó gastando alrededor de 2,500 CUP, sin incluir productos esenciales como la carne.

Durante el recorrido, la joven fue detallando los precios. Solo en tomate se le fueron 700 pesos tras comprar siete libras a 100 CUP cada una. El plátano, imprescindible en su dieta, le costó casi 500 pesos a razón de 150 la libra. A eso sumó cebolla, boniato, vinagre —600 pesos— y otros productos básicos.

El dato más revelador llegó cuando mostró el precio del bistec: 1,000 pesos la libra. “Con un salario básico solo te compras tres”, comentó, dejando claro por qué la carne quedó fuera de su compra.

“En Cuba sí hay fruta y carne, solo que no hay dinero”, resumió en uno de los momentos más compartidos del video.

La propia joven explicó que eligió esa feria porque, según su experiencia, tiene precios más bajos que otras de la zona debido a la mayor cantidad de vendedores. Aun así, el dinero no alcanzó.

Su testimonio no es un caso aislado. En las últimas semanas, varios cubanos han documentado situaciones similares en redes sociales, evidenciando la creciente brecha entre los precios del mercado y el poder adquisitivo real.

Actualmente, el salario medio mensual en la isla ronda los 6,800 pesos, mientras que diversos análisis estiman que sobrevivir requiere más de 50,000 CUP al mes. En ese contexto, una simple visita a la feria puede consumir una parte significativa —o incluso la totalidad— del ingreso mensual.

La escena se repite en todo el país: mercados con productos, pero inaccesibles para la mayoría. Una paradoja que resume la crisis actual y que, como en el caso de María Carla, obliga a elegir entre lo que se necesita y lo que realmente se puede pagar.

Al final del video, lanzó una pregunta que resuena entre miles de cubanos: “Déjame saber en los comentarios cómo están los precios en tu pueblo”. Una invitación que, más que curiosidad, refleja una realidad compartida en toda la isla.