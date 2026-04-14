Así están los precios en una feria en Cuba: 2,500 pesos y sin poder comprar carne

Una cubana de Cienfuegos salió a una feria agropecuaria con 2,000 pesos en el bolsillo y regresó habiendo gastado más de lo previsto, pero sin poder llevar carne a su casa.
María Carla Riverón decidió grabar su recorrido por la feria de la Calzada, una de las más concurridas de la ciudad, para mostrar qué se puede comprar hoy en Cuba con un presupuesto limitado. El resultado, compartido en Facebook, terminó siendo otro retrato crudo de la realidad cotidiana en la isla.
“Vamos a ver qué podemos comprar con dos mil pesos cubanos”, dice al inicio del video. Pero la cuenta no le alcanzó: terminó gastando alrededor de 2,500 CUP, sin incluir productos esenciales como la carne.
Durante el recorrido, la joven fue detallando los precios. Solo en tomate se le fueron 700 pesos tras comprar siete libras a 100 CUP cada una. El plátano, imprescindible en su dieta, le costó casi 500 pesos a razón de 150 la libra. A eso sumó cebolla, boniato, vinagre —600 pesos— y otros productos básicos.
El dato más revelador llegó cuando mostró el precio del bistec: 1,000 pesos la libra. “Con un salario básico solo te compras tres”, comentó, dejando claro por qué la carne quedó fuera de su compra.
“En Cuba sí hay fruta y carne, solo que no hay dinero”, resumió en uno de los momentos más compartidos del video.
La propia joven explicó que eligió esa feria porque, según su experiencia, tiene precios más bajos que otras de la zona debido a la mayor cantidad de vendedores. Aun así, el dinero no alcanzó.
Su testimonio no es un caso aislado. En las últimas semanas, varios cubanos han documentado situaciones similares en redes sociales, evidenciando la creciente brecha entre los precios del mercado y el poder adquisitivo real.
Actualmente, el salario medio mensual en la isla ronda los 6,800 pesos, mientras que diversos análisis estiman que sobrevivir requiere más de 50,000 CUP al mes. En ese contexto, una simple visita a la feria puede consumir una parte significativa —o incluso la totalidad— del ingreso mensual.
La escena se repite en todo el país: mercados con productos, pero inaccesibles para la mayoría. Una paradoja que resume la crisis actual y que, como en el caso de María Carla, obliga a elegir entre lo que se necesita y lo que realmente se puede pagar.
Al final del video, lanzó una pregunta que resuena entre miles de cubanos: “Déjame saber en los comentarios cómo están los precios en tu pueblo”. Una invitación que, más que curiosidad, refleja una realidad compartida en toda la isla.
Preguntas frecuentes sobre la crisis económica y precios en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el precio de la carne en Cuba actualmente?
En el contexto actual de Cuba, el precio de la carne puede llegar a 1,000 pesos la libra, como se ha documentado en diversas ferias agropecuarias. Esto hace que la carne sea un producto inalcanzable para muchos cubanos, considerando que el salario medio mensual ronda los 6,800 pesos.
¿Cómo afecta el poder adquisitivo el costo de la vida en Cuba?
El poder adquisitivo en Cuba está gravemente afectado por los altos precios de los productos básicos, lo que supera con creces el salario promedio mensual. Se estima que vivir en Cuba puede costar más de 50,000 pesos mensuales, mientras que el salario medio es de aproximadamente 6,800 pesos, generando una enorme brecha entre ingresos y necesidades básicas.
¿Qué productos básicos se pueden comprar con un salario mensual en Cuba?
Con el salario medio mensual en Cuba, que es de alrededor de 6,800 pesos, es posible adquirir solo una fracción de los productos básicos necesarios para el mes. Por ejemplo, con 2,500 pesos, una persona puede comprar algunas frutas, verduras y condimentos, pero no alcanza para productos como carne o productos de higiene, evidenciando la precariedad del poder adquisitivo.
¿Cómo es la situación de los mercados en Cuba en términos de oferta y precios?
Los mercados en Cuba están surtidos, pero los precios son inalcanzables para la mayoría de la población. Aunque hay disponibilidad de productos como frutas, verduras, y carnes, los costos son tan elevados que muchos cubanos no pueden acceder a ellos con sus ingresos mensuales, lo que obliga a priorizar entre necesidades básicas y gasto disponible.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para controlar los precios?
El gobierno cubano ha intentado controlar los precios mediante regulaciones y la imposición de multas a vendedores infractores, pero estas medidas han sido insuficientes frente a la magnitud del desajuste entre oferta, demanda y poder adquisitivo real de la población. La inflación sigue siendo un problema persistente que afecta a la economía diaria de los cubanos.
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