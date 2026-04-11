Sus seguidores le mandaron dinero y esto fue lo que pudo comprar en Cuba: "Gracias a ustedes hay comida en mi casa hoy"

La tiktoker cubana Lauren Lotti publicó un video en el que muestra, artículo por artículo, todo lo que pudo adquirir gracias al dinero enviado por sus seguidores: una lista de alimentos básicos que le costó 50.56 dólares y que, en Cuba, equivale a casi cuatro veces el salario mensual promedio de un trabajador.
"Quiero mostrarle cada cosa que pudimos comprar con la ayuda de mis seguidores y el precio, para que entiendan lo que significa esto en Cuba".
Y es que el salario medio mensual en Cuba ronda los 6,830 pesos cubanos, una cifra que resulta insuficiente para cubrir las necesidades más básicas de cualquier familia.
La situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que el euro pasó de unos 350 pesos cubanos hace un año a 580, lo que ha disparado el costo de los productos importados y ha erosionado aún más el poder adquisitivo de los cubanos.
En ese contexto, sobrevivir cuesta más de 50,000 pesos mensuales, una cifra que multiplica por varios factores lo que la mayoría de los trabajadores cubanos recibe a fin de mes.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto cuesta sobrevivir en Cuba actualmente?
Sobrevivir en Cuba puede costar más de 50,000 pesos mensuales, lo cual es varias veces superior al salario promedio de un trabajador cubano, que ronda los 6,830 pesos cubanos. Esto refleja la grave crisis económica en la isla, donde la inflación y la devaluación del peso cubano han disparado los precios de los productos básicos.
¿Cómo ha afectado la inflación al poder adquisitivo en Cuba?
La inflación ha erosionado significativamente el poder adquisitivo en Cuba, haciendo que los precios de productos básicos se disparen mientras los salarios se mantienen insuficientes. Por ejemplo, el euro ha pasado de valer 350 pesos cubanos a 580 en un año, encareciendo los productos importados y dificultando la supervivencia de las familias cubanas.
¿Cuál es la importancia de las remesas para las familias cubanas?
Las remesas se han vuelto cruciales para la supervivencia de las familias cubanas, ya que muchos dependen del dinero enviado desde el extranjero para cubrir necesidades básicas debido al colapso del poder adquisitivo de los salarios estatales. La ayuda externa se ha convertido en una fuente vital de ingresos en medio de la crisis económica que enfrenta la isla.
¿Qué productos básicos se pueden adquirir con un salario promedio en Cuba?
Con un salario promedio en Cuba, que ronda los 6,830 pesos cubanos, apenas se pueden adquirir unos pocos productos básicos. Por ejemplo, una profesora con su salario mensual de 4,000 pesos cubanos solo pudo comprar un paquete de café, cuatro huevos, un paquete de frijoles y un pequeño paquete de arroz, lo que refleja la dificultad de cubrir las necesidades diarias.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.