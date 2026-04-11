Sus seguidores le mandaron dinero y esto fue lo que pudo comprar en Cuba: "Gracias a ustedes hay comida en mi casa hoy"

La tiktoker cubana Lauren Lotti publicó un video en el que muestra, artículo por artículo, todo lo que pudo adquirir gracias al dinero enviado por sus seguidores: una lista de alimentos básicos que le costó 50.56 dólares y que, en Cuba, equivale a casi cuatro veces el salario mensual promedio de un trabajador.

"Quiero mostrarle cada cosa que pudimos comprar con la ayuda de mis seguidores y el precio, para que entiendan lo que significa esto en Cuba".

Y es que el salario medio mensual en Cuba ronda los 6,830 pesos cubanos, una cifra que resulta insuficiente para cubrir las necesidades más básicas de cualquier familia.

La situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que el euro pasó de unos 350 pesos cubanos hace un año a 580, lo que ha disparado el costo de los productos importados y ha erosionado aún más el poder adquisitivo de los cubanos.

En ese contexto, sobrevivir cuesta más de 50,000 pesos mensuales, una cifra que multiplica por varios factores lo que la mayoría de los trabajadores cubanos recibe a fin de mes.