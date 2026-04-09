¿Qué se puede comprar en una feria con 9,000 pesos cubanos?

Una cubana recorrió una feria agropecuaria con 9,000 pesos cubanos en el bolsillo —equivalentes a apenas 18 dólares al cambio informal— y documentó en video cada compra para mostrar el poder adquisitivo real de esa suma en la Cuba de hoy.

La creadora de contenido ElyVlog Cubita la Bella publicó el recorrido en Facebook y el detalle de lo que logró adquirir resume con crudeza la crisis económica que vive la isla.

"Me voy para la feria y vamos a ver qué se puede comprar con 9,000 pesos. Esto es aproximadamente 18 dólares", arrancó la cubana antes de iniciar su recorrido por los puestos de la feria.

El contexto cambiario es clave para entender la magnitud del experimento.

Al momento de la grabación, la tasa de cambio informal del dólar se situaba en 520 pesos, muy por encima de la tasa oficial del Banco Central de 480 pesos, una brecha que refleja la distorsión estructural de la economía cubana.

Lo que la creadora logró comprar con esos 9,000 pesos fue escaso: algunos vegetales, condimentos básicos y poca cosa más.

La cantidad, que para muchos cubanos representa más de un salario mensual, apenas alcanzó para cubrir necesidades elementales de alimentación.

Y es que el ingreso medio en Cuba era de apenas 6,830 pesos, una cifra que queda muy por debajo incluso de lo que esta cubana llevó a la feria. La brecha entre salarios y precios reales es uno de los factores más devastadores de la crisis actual.

Los números son contundentes: la canasta básica para dos personas en La Habana ronda los 41,735 pesos mensuales, y sobrevivir en Cuba cuesta más de 50,000 pesos al mes si se incluyen otros gastos básicos como transporte y servicios.

El transporte, precisamente, es otro frente de la crisis. En paralelo al colapso del poder adquisitivo, en La Habana no opera ninguna ruta urbana por falta de diésel, lo que obliga a los ciudadanos a gastar aún más para desplazarse a ferias y mercados.

El gobierno ha intentado contener los precios con regulaciones, pero los resultados han sido limitados. Las autoridades han impuesto multas de hasta 16,000 pesos a vendedores infractores, una medida que muchos economistas y ciudadanos consideran ineficaz frente a la magnitud del desajuste entre oferta, demanda y poder adquisitivo real de la población.

El video de ElyVlog Cubita la Bella se convirtió rápidamente en un documento social que miles de cubanos compartieron como testimonio de su realidad cotidiana, una realidad donde 9,000 pesos —más de un salario completo— no alcanzan para llenar una bolsa de mercado.