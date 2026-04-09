¿Qué se puede comprar en una feria con 9,000 pesos cubanos?

Una cubana recorrió una feria agropecuaria con 9,000 pesos cubanos en el bolsillo —equivalentes a apenas 18 dólares al cambio informal— y documentó en video cada compra para mostrar el poder adquisitivo real de esa suma en la Cuba de hoy.
La creadora de contenido ElyVlog Cubita la Bella publicó el recorrido en Facebook y el detalle de lo que logró adquirir resume con crudeza la crisis económica que vive la isla.
"Me voy para la feria y vamos a ver qué se puede comprar con 9,000 pesos. Esto es aproximadamente 18 dólares", arrancó la cubana antes de iniciar su recorrido por los puestos de la feria.
El contexto cambiario es clave para entender la magnitud del experimento.
Al momento de la grabación, la tasa de cambio informal del dólar se situaba en 520 pesos, muy por encima de la tasa oficial del Banco Central de 480 pesos, una brecha que refleja la distorsión estructural de la economía cubana.
Lo que la creadora logró comprar con esos 9,000 pesos fue escaso: algunos vegetales, condimentos básicos y poca cosa más.
La cantidad, que para muchos cubanos representa más de un salario mensual, apenas alcanzó para cubrir necesidades elementales de alimentación.
Y es que el ingreso medio en Cuba era de apenas 6,830 pesos, una cifra que queda muy por debajo incluso de lo que esta cubana llevó a la feria. La brecha entre salarios y precios reales es uno de los factores más devastadores de la crisis actual.
Los números son contundentes: la canasta básica para dos personas en La Habana ronda los 41,735 pesos mensuales, y sobrevivir en Cuba cuesta más de 50,000 pesos al mes si se incluyen otros gastos básicos como transporte y servicios.
El transporte, precisamente, es otro frente de la crisis. En paralelo al colapso del poder adquisitivo, en La Habana no opera ninguna ruta urbana por falta de diésel, lo que obliga a los ciudadanos a gastar aún más para desplazarse a ferias y mercados.
El gobierno ha intentado contener los precios con regulaciones, pero los resultados han sido limitados. Las autoridades han impuesto multas de hasta 16,000 pesos a vendedores infractores, una medida que muchos economistas y ciudadanos consideran ineficaz frente a la magnitud del desajuste entre oferta, demanda y poder adquisitivo real de la población.
El video de ElyVlog Cubita la Bella se convirtió rápidamente en un documento social que miles de cubanos compartieron como testimonio de su realidad cotidiana, una realidad donde 9,000 pesos —más de un salario completo— no alcanzan para llenar una bolsa de mercado.
Preguntas frecuentes sobre la crisis económica en Cuba y el poder adquisitivo
CiberCuba te lo explica:
¿Qué se puede comprar en Cuba con 9,000 pesos cubanos?
Con 9,000 pesos cubanos, que equivalen aproximadamente a 18 dólares al cambio informal, se puede adquirir muy poco en una feria agropecuaria en Cuba. La cantidad apenas alcanza para algunos vegetales y condimentos básicos, lo que refleja la severa crisis económica que enfrenta la isla. Esta suma, que supera el salario mensual medio de muchos cubanos, resulta insuficiente para cubrir necesidades alimentarias básicas.
¿Cuál es la situación del poder adquisitivo en Cuba?
El poder adquisitivo en Cuba está gravemente reducido. El salario medio en la isla es de aproximadamente 6,830 pesos cubanos, mientras que el costo de vida mensual para una familia puede superar los 50,000 pesos. La brecha entre los ingresos y los precios es abismal, haciendo que muchas familias enfrenten dificultades extremas para cubrir sus necesidades básicas.
¿Cómo afecta la crisis del transporte al costo de vida en Cuba?
La crisis del transporte en Cuba agrava aún más el costo de vida. En La Habana, por ejemplo, no operan rutas urbanas por falta de diésel, lo que obliga a los ciudadanos a gastar más para desplazarse a ferias y mercados. Este aumento en los gastos de transporte contribuye a la presión económica que ya enfrentan las familias cubanas debido a los altos precios y la baja disponibilidad de productos básicos.
¿Qué intenta hacer el gobierno cubano para controlar los precios?
El gobierno cubano ha intentado controlar los precios imponiendo regulaciones y multas a los vendedores infractores. Se han aplicado multas de hasta 16,000 pesos a aquellos que no cumplen con las regulaciones, aunque muchos economistas y ciudadanos consideran estas medidas ineficaces debido a la magnitud del desajuste entre oferta, demanda y poder adquisitivo real de la población.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.