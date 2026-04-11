Valdés Mesa supervisa supuesto avance en la siembra de arroz en Cuba

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Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de Cuba, visitó este jueves la provincia de Pinar del Río para supervisar el programa de producción de granos, particularmente el cultivo del arroz, en un nuevo episodio de la larga cadena de inspecciones y anuncios oficiales que no han logrado revertir la crisis alimentaria del país.

Según la Agencia Cubana de Noticias, la campaña de frío del cereal en ese territorio cerró al 95% de lo previsto, con la siembra de ocho mil 690 hectáreas. Para la contienda 2026, la provincia estima la plantación de 32 mil 361 hectáreas entre arroz popular, especializado y un proyecto conjunto con la empresa vietnamita Agri VMA.

Michel Bayate, director de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, informó que la entidad asiática adquirió tractores y sembradoras con los que se puede garantizar un volumen considerable de producción arrocera.

Sin embargo, la propia nota oficial reconoce que la producción de granos enfrenta "condiciones muy difíciles a partir de la crisis energética en el país y la intensa sequía, fundamentalmente".

Esa admisión, con todo, no refleja la magnitud del colapso productivo acumulado. Cuba produjo menos del 6 % del arroz que consumió en 2023 (último año con cifras oficiales publicadas). En ese año la isla cosechó 27 mil 326 toneladas del grano mientras importó 484 mil 222, a un costo de cientos de millones de dólares anuales. Los rendimientos nacionales por hectárea se han reducido significativamente en los últimos tiempos.

La industria alimentaria cubana cumplió solo el 54,4% de su plan en el sector molinero en 2025. En Ciego de Ávila, por ejemplo, el sector arrocero registró una reducción del 59,1% en producción pese a los reiterados anuncios de "soberanía alimentaria".

El patrón se repite desde hace décadas. Entre los Lineamiento del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, aprobados en 2011, se encontraba "asegurar el cumplimiento de los programas de producción de arroz, frijol, maíz, soya y otros granos", sin embargo, esta meta ha sido continuamente incumplida.

El 80% de los cubanos percibe la crisis actual como peor que el Período Especial de los años 90, según informe del Food Monitor Program (FMP) de marzo último. El 36% de la población sufre inseguridad alimentaria, con más del 70% de los hogares reduciendo la cantidad o calidad de los alimentos que consume.

En febrero de 2025, la libra de arroz llegó a costar 300 pesos cubanos en el mercado negro, precio que continuó escalando a lo largo del año. En marzo de 2026, un residente de Camagüey denunció que el arroz vendido en bodegas estatales llegaba en mal estado, con mal olor y suciedad.

El propio Valdés Mesa ha tenido que admitir los límites del modelo. En diciembre de 2025 reconoció que el Estado carece de recursos para ampliar la producción arrocera y sugirió que sean los productores privados quienes financien maquinaria e insumos. En marzo de 2026 fue aún más explícito: "eso no lo podemos lograr así en corto plazo".