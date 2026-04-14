"No importa que el país se destruya, tenemos dignidad": cubanos reaccionan al cierre del Jardín Botánico Nacional

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El anuncio del cierre del Jardín Botánico Nacional de Cuba por falta de combustible desató una avalancha de comentarios en redes sociales que reflejan el hartazgo y la indignación de los cubanos ante el colapso sistemático de las instituciones del país.

El pasado sábado, la dirección del jardín comunicó que cerraba sus puertas "hasta nuevo aviso" porque desde febrero no ha recibido ni un litro de los 10,000 litros de diésel mensuales aprobados en su plan económico, lo que ha paralizado completamente las labores de chapea, poda y mantenimiento de sus colecciones.

El tono dominante en los comentarios no fue de sorpresa, sino de resignación amarga mezclada con ironía política. Una frase lo resumió todo: No importa que el país se destruya, tenemos dignidad, escrita como sarcasmo directo hacia el discurso oficial del régimen, que apela a la "resistencia" mientras las instituciones colapsan una tras otra.

El comentario más recurrente apuntó a una contradicción que los cubanos consideran inaceptable: la escasez de combustible para el jardín frente a la disponibilidad prevista para el desfile del 1ro de mayo. "Para eso no tienen combustible, pero para mover gente para el show del 1ro de mayo ahí sí no escatiman", escribió un usuario. Otro añadió: "Cierre por falta de combustible y ahora está la semana de receso escolar. Pero sí hay desfile por el 1ro de mayo, para esa payasada sí hay combustible. Qué horror".

Otros comentarios exigieron el cierre de las instituciones del régimen en lugar del jardín. "¿Por qué no cierran el MININT, PCC, UJC, CDR, FMC? Lugares que lejos de producir, matan ideas y chupan los recursos que no tenemos", preguntó un usuario. Otro fue más directo: "Cierren el Consejo de Estado; si total, están cobrando un salario sin resultados y si van a decir que culpa del embargo o los americanos, bla, bla, bla, llevan más de seis décadas y no hay un cerebro que saque a Cuba a flote".

La lista de pérdidas institucionales que los cubanos enumeraron en sus comentarios es larga: "Por culpa del embargo, jaaaa... tampoco tenemos jardín botánico, ni parque Lenin, ni ExpoCuba, ni zoológico, ni acuario nacional, ni moral ni vergüenza", escribió otro usuario.

Algunos apuntaron con humor negro al futuro del propio jardín: "Algún día cerrará por falta de áreas verdes". Otros recordaron el patrón histórico de los cierres "temporales" en Cuba: "Ya sabemos lo que sucede con lo temporal".

El jardín, que alberga unas 4,000 especies vegetales vivas y un herbario con 100,000 especímenes distribuidos en entre 500 y 600 hectáreas en el municipio Arroyo Naranjo, ya había sufrido daños del huracán Rafael a finales de 2024, con más de 500 árboles afectados. Su comunicado oficial atribuyó el cierre al "cerco energético contra Cuba", que impidió recibir "el combustible mínimo necesario" durante todo el año.

"Otro más fuera de circulación... Cuánta ineficiencia gubernamental. Dejar caer y perder un lugar insignia de nuestro país. ¿Es eso acaso 'Resistencia Creativa'?", cerró un usuario, resumiendo lo que miles de cubanos sienten ante cada nuevo colapso.