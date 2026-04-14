"No importa que el país se destruya, tenemos dignidad": cubanos reaccionan al cierre del Jardín Botánico Nacional

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El anuncio del cierre del Jardín Botánico Nacional de Cuba por falta de combustible desató una avalancha de comentarios en redes sociales que reflejan el hartazgo y la indignación de los cubanos ante el colapso sistemático de las instituciones del país.
El pasado sábado, la dirección del jardín comunicó que cerraba sus puertas "hasta nuevo aviso" porque desde febrero no ha recibido ni un litro de los 10,000 litros de diésel mensuales aprobados en su plan económico, lo que ha paralizado completamente las labores de chapea, poda y mantenimiento de sus colecciones.
El tono dominante en los comentarios no fue de sorpresa, sino de resignación amarga mezclada con ironía política. Una frase lo resumió todo: No importa que el país se destruya, tenemos dignidad, escrita como sarcasmo directo hacia el discurso oficial del régimen, que apela a la "resistencia" mientras las instituciones colapsan una tras otra.
El comentario más recurrente apuntó a una contradicción que los cubanos consideran inaceptable: la escasez de combustible para el jardín frente a la disponibilidad prevista para el desfile del 1ro de mayo. "Para eso no tienen combustible, pero para mover gente para el show del 1ro de mayo ahí sí no escatiman", escribió un usuario. Otro añadió: "Cierre por falta de combustible y ahora está la semana de receso escolar. Pero sí hay desfile por el 1ro de mayo, para esa payasada sí hay combustible. Qué horror".
Otros comentarios exigieron el cierre de las instituciones del régimen en lugar del jardín. "¿Por qué no cierran el MININT, PCC, UJC, CDR, FMC? Lugares que lejos de producir, matan ideas y chupan los recursos que no tenemos", preguntó un usuario. Otro fue más directo: "Cierren el Consejo de Estado; si total, están cobrando un salario sin resultados y si van a decir que culpa del embargo o los americanos, bla, bla, bla, llevan más de seis décadas y no hay un cerebro que saque a Cuba a flote".
La lista de pérdidas institucionales que los cubanos enumeraron en sus comentarios es larga: "Por culpa del embargo, jaaaa... tampoco tenemos jardín botánico, ni parque Lenin, ni ExpoCuba, ni zoológico, ni acuario nacional, ni moral ni vergüenza", escribió otro usuario.
Algunos apuntaron con humor negro al futuro del propio jardín: "Algún día cerrará por falta de áreas verdes". Otros recordaron el patrón histórico de los cierres "temporales" en Cuba: "Ya sabemos lo que sucede con lo temporal".
El jardín, que alberga unas 4,000 especies vegetales vivas y un herbario con 100,000 especímenes distribuidos en entre 500 y 600 hectáreas en el municipio Arroyo Naranjo, ya había sufrido daños del huracán Rafael a finales de 2024, con más de 500 árboles afectados. Su comunicado oficial atribuyó el cierre al "cerco energético contra Cuba", que impidió recibir "el combustible mínimo necesario" durante todo el año.
"Otro más fuera de circulación... Cuánta ineficiencia gubernamental. Dejar caer y perder un lugar insignia de nuestro país. ¿Es eso acaso 'Resistencia Creativa'?", cerró un usuario, resumiendo lo que miles de cubanos sienten ante cada nuevo colapso.
Preguntas frecuentes sobre el cierre del Jardín Botánico Nacional de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué cerró el Jardín Botánico Nacional de Cuba?
El Jardín Botánico Nacional de Cuba cerró debido a la falta de combustible, ya que desde febrero no ha recibido ni un litro de los 10,000 litros de diésel mensuales aprobados en su plan económico, lo que ha paralizado completamente sus operaciones.
¿Cuál es la reacción de los cubanos ante el cierre del Jardín Botánico?
La reacción de los cubanos ha sido de indignación y sarcasmo, con comentarios críticos hacia el régimen por priorizar otros eventos como el desfile del 1ro de mayo sobre el mantenimiento de instituciones culturales y científicas. Los cubanos expresaron su hartazgo por la caída sistemática de las instituciones en el país.
¿Qué impacto tiene el cierre del Jardín Botánico Nacional en Cuba?
El cierre pone en riesgo las aproximadamente 4,000 especies vegetales vivas y el herbario con 100,000 especímenes que alberga el jardín, además de afectar la conservación de una importante institución científica y cultural de la isla.
¿Cómo se relaciona la crisis energética con el cierre del Jardín Botánico?
La crisis energética en Cuba, marcada por la pérdida de sus principales fuentes de suministro petrolero y el déficit eléctrico, ha impedido que el Jardín Botánico Nacional reciba el combustible necesario para su operación. La situación energética ha provocado el cierre de varias instituciones y servicios en Cuba.
¿Qué críticas se han hecho al gobierno cubano en relación con el cierre del Jardín Botánico?
Los comentarios en redes sociales han criticado al gobierno cubano por su gestión ineficaz y por priorizar eventos políticos sobre el mantenimiento de instituciones culturales y científicas. Se ha señalado la contradicción entre la falta de recursos para el jardín y la disponibilidad para eventos oficiales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.