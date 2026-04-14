Crisis de combustible en Cuba: Más de 15 horas en una cola para comprar gasolina

Una cubana identificada como Sisi Aguilera publicó dos videos en Facebook que retratan con crudeza la crisis de combustible en Cuba.

Sisi explicó que llegó a una gasolinera a las ocho de la mañana y no pudo completar la compra hasta las diez de la noche, más de 15 horas en el suelo, con hambre, con sueño, para adquirir apenas 20 litros de gasolina.

Durante toda la espera no hubo electricidad, internet ni cobertura móvil en la zona, lo que hacía imposible el pago, ya que en las gasolineras estatales cubanas solo se acepta tarjeta bancaria y no se admite efectivo.

"Llegué a las ocho de la mañana y terminé a las diez de la noche. No había electricidad, no había internet, no había cobertura. Y sin eso no puedes pagar porque no aceptan efectivo, solo tarjeta. Estuve tirada en el piso de una gasolinera, con hambre, con sueño, a punto ya de rendirme", relató la mujer en sus publicaciones.

La situación descrita por Aguilera no es un caso aislado. Los apagones afectan hasta el 55% del territorio nacional, lo que convierte la simple tarea de repostar combustible en una odisea de horas para miles de cubanos.

La compra de combustible está regulada en Cuba. Sisi tuvo que esperar casi cuatro meses para adquirir sus 20 litros de gasolina.

La escasez ha disparado los precios en el mercado informal. La cubana explica que muchas personas ya venden la gasolina en las calles a 10 dólares el litro.

Recientemente se conoció que un cubano pagó 18,000 pesos por apenas tres litros de gasolina, una cifra que refleja la desesperación de quienes no pueden permitirse esperar más de medio día en una cola.

La crisis se agrava también en el plano digital. La aplicación estatal 'Ticket' acumula listas de espera de entre 7.000 y 15.000 solicitudes por gasolinera, evidenciando el colapso de un sistema que no da abasto ante la demanda de la población.

El régimen ha dejado claro que la crisis de combustible en Cuba no tendrá una solución inmediata.