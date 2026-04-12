Cierra el Jardín Botánico Nacional de Cuba por falta de combustible

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El Jardín Botánico Nacional de Cuba anunció el cierre de sus puertas "hasta nuevo aviso" por la imposibilidad de recibir el diésel mínimo necesario para operar, según un comunicado oficial publicado este domingo en sus redes sociales.

La institución, adscrita a la Universidad de La Habana y considerada el jardín botánico más extenso del mundo, tiene aprobado en su plan económico 10,000 litros de diésel mensuales, destinados principalmente a labores de chapea, poda y extracción de residuos.

Ninguna de esas actividades se ha podido realizar: están totalmente paralizadas desde febrero, indicó la institución en una publicación realizada en su perfil de Facebook.

"Como consecuencia del cerco energético contra Cuba, durante el presente año no hemos podido recibir el combustible mínimo necesario para garantizar el mantenimiento de nuestras colecciones, el traslado de personal, la solución de averías y otras actividades vitales", señala el comunicado.

El cierre pone en riesgo directo las aproximadamente 4,000 especies vegetales vivas que alberga el jardín, así como un herbario con 100,000 especímenes, distribuidos en entre 500 y 600 hectáreas en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana.

El jardín también incluye el célebre Jardín Japonés, inaugurado en 1989, y es una de las instituciones científicas y culturales de mayor relevancia en la isla.

La última vez que la institución cerró sus puertas fue a causa de la COVID-19; sin embargo, reabrió a finales de ese mismo año.

Crisis energética sin precedentes

El cierre se produce en el contexto de la crisis energética más grave que ha vivido Cuba en décadas. Desde finales de 2025, la isla perdió sus principales fuentes de suministro petrolero: Venezuela dejó de enviar crudo de forma regular y México suspendió sus envíos el 9 de enero de 2026.

En todo el primer trimestre de 2026, Cuba solo recibió dos cargamentos de petróleo.

El déficit eléctrico alcanzó hasta 1,800 megavatios en marzo, mientras el combustible en el mercado informal llegó a cotizarse a 18,000 pesos por tres litros.

Las colas en gasolineras estatales de La Habana llegaron a concentrar entre 7,000 y 15,000 vehículos, con apenas 50 a 90 atendidos por día.

La crisis ha provocado el cierre de escuelas, universidades y hoteles, la paralización del transporte público y graves afectaciones en hospitales y sistemas de abastecimiento de agua en toda la isla.

El régimen cubano atribuye la situación al "cerco energético" impuesto por Estados Unidos, mientras que analistas señalan también la dependencia estructural de la isla de las importaciones petroleras y la ausencia de diversificación energética tras décadas de mala gestión.

El jardín ya había sufrido daños por el huracán Rafael a finales de 2024, con más de 500 árboles afectados, lo que agrava aún más su situación actual.

"Ante la imposibilidad de continuar brindando servicios en las condiciones actuales, cerramos nuestras puertas hasta nuevo aviso", concluye el comunicado oficial de la institución.