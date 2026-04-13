Activista cubana denuncia recientes excarcelaciones y recuerda el caso de los hermanos Martín Perdomo

El colectivo activista 'Fuera de la Caja Cuba' denunció este sábado que el indulto masivo anunciado por el régimen de Miguel Díaz-Canel es una maniobra de propaganda que beneficia a delincuentes afines al poder mientras mantiene encarcelados a más de 1,200 presos políticos, entre ellos los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo.

El gobierno cubano presentó el indulto —que alcanzó a más de 2,010 reclusos— como un gesto solidario humanitario y soberano con motivo de la Semana Santa, pero el decreto excluye explícitamente a quienes cometieron "delitos contra la autoridad", la categoría que el régimen utiliza sistemáticamente para encarcelar a manifestantes y opositores.

Organizaciones como Prisoners Defenders, OCDH, Cubalex, Human Rights Watch y Justicia 11J confirmaron que ningún preso político fue incluido en esta ronda de excarcelaciones.

Como ejemplo de la selectividad del indulto, la activista Amanda Beatriz Andrés Navarro señaló la liberación de Marisela Alonso Ojeda, exintendenta del municipio de Puerto Padre, en Las Tunas, condenada en marzo de 2025 a siete años de prisión por robar alimentos y combustible destinados a la población.

"Recientemente indultaron a más de 2,000 presos para aparentar benevolencia, pero aprovecharon para liberar a personas como Marisela Alonso Ojeda, ex intendente de Puerto Padre que robó los alimentos de su propio pueblo y sólo cumplió uno de los siete años que le imputaron", denunció el colectivo en un video reciente.

Con anterioridad, el activista Juan Aldana de la Torriente también había expresado su indignación: "Después que la intendenta fue condenada a siete años de privación de libertad por graves irregularidades relacionadas con el desvío de recursos de la comunidad, incluyendo alimentos y combustible, hoy aparece entre los graciados".

En contraste, los hermanos Jorge Martín Perdomo, de 43 años, licenciado en Matemáticas y Computación, y Nadir Martín Perdomo, licenciado en Lenguas Extranjeras, permanecen encarcelados desde el 17 de julio de 2021, cuando fueron detenidos por participar pacíficamente en las protestas del 11J en San José de las Lajas, Mayabeque.

Ambos fueron condenados en enero de 2022 —Jorge a seis años y Nadir a ocho— por "atentado", "desacato" y "desórdenes públicos". Su apelación fue desestimada por el Tribunal Provincial de Mayabeque en abril de 2022.

"Mientras siguen beneficiando delincuentes simpatizantes del régimen, personas como Jorge y Nadir Perdomo siguen pudriéndose en una cárcel. Su único crimen, caminar el 11 de julio y decir lo que sentía. Sin vandalismo, sin violencia, sólo sus voces", afirmó el colectivo.

Ambos hermanos son padres de familia y han sido separados en cárceles distintas. Su madre, Marta Perdomo Benítez, quien ha sufrido detenciones y vigilancia de la Seguridad del Estado por defender a sus hijos, publicó el 11 de marzo un mensaje por el cumpleaños 43 de Jorge: "Este régimen que no quiere que nadie piense diferente los encerró en las mazmorras".

"Fuera de la Caja Cuba" es un colectivo de jóvenes activistas digitales integrado por Amanda Beatriz Andrés Navarro, Abel Alejandro Andrés Navarro, Mauro Reigos Pérez y Karel Daniel Hernández Bosques, conocidos por sus gorras rojas con el lema "Make Cuba Great Again".

El grupo ha enfrentado represalia creciente en 2026: visitas de agentes de la Seguridad del Estado a sus viviendas y la inhabilitación de sus teléfonos por ETECSA como castigo por apoyar a la influencer Anna Sofía Benítez Silvente.

Pese al acoso, Amanda Beatriz cerró su denuncia con una advertencia: "Para el régimen, un ladrón es un simple criminal, pero un hombre con ideas es una amenaza gubernamental que debe ser neutralizada, cueste lo que cuesta. No son casos aislados, son más de 1,200 familias rotas por el miedo. La justicia no existe cuando el verdugo es quien dicta sentencia".