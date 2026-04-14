Ucrania sigue haciendo historia: Por primera vez en la guerra toma una posición enemiga con drones y robots

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Por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, las fuerzas ucranianas han logrado capturar una posición enemiga utilizando exclusivamente plataformas no tripuladas sin intervención directa de infantería y sin reportar bajas propias.

Según informó el presidente Volodimir Zelenski en un hilo de su cuenta de X, los soldados rusos terminaron rindiéndose ante el avance de sistemas robóticos terrestres y drones que recuperaron el territorio ocupado por las fuerzas del Kremlin.

El mandatario dio a conocer este hito en el marco del Día del Trabajador de la Industria de Defensa de Ucrania, durante una ceremonia oficial en la que también entregó condecoraciones a empleados del complejo militar-industrial del país.

El anuncio no solo tiene un valor simbólico, sino que marca un cambio relevante en la forma de operar en el campo de batalla, marcada por la aplicación cada vez mayor de tecnología puntera.

“El futuro ya está en la línea del frente, y Ucrania lo está construyendo. Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente por plataformas no tripuladas”, afirmó Zelenski.

De acuerdo con el presidente, sistemas robóticos como Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector y Volia han ejecutado más de 22.000 misiones en apenas tres meses. Estas operaciones han permitido reducir significativamente la exposición de los soldados ucranianos en zonas de alto riesgo, sustituyendo su presencia por tecnología capaz de operar bajo fuego enemigo.

Este avance se produce en un contexto de guerra prolongada y altamente desgastante. Tras más de tres años de conflicto abierto, el frente se ha estabilizado en varias zonas, con combates intensos pero avances territoriales limitados. En este escenario, la innovación tecnológica se ha convertido en un factor clave para inclinar la balanza.

Desde el inicio de la invasión, Ucrania ha apostado por el uso intensivo de drones, tanto aéreos como navales, para compensar la superioridad numérica y de recursos de Rusia. Esta estrategia ha permitido a Kiev ejecutar ataques de precisión, labores de reconocimiento y ahora incluso operaciones ofensivas sin presencia humana directa en primera línea.

Zelenski subrayó que Ucrania se encuentra hoy en una posición más fuerte que en etapas anteriores de su historia reciente, incluyendo el inicio del conflicto en 2014, cuando Rusia anexionó Crimea y apoyó a separatistas en el Donbás. Según el mandatario, la capacidad actual del país para resistir y adaptarse demuestra un salto cualitativo en su defensa.

En el ámbito marítimo, el presidente destacó la experiencia acumulada por Ucrania en el mar Negro, donde el uso de drones navales como Sea Baby, Magura y Sargan ha permitido desafiar a la flota rusa, atacar objetivos estratégicos y mantener abiertas rutas clave para la exportación de grano. Estas operaciones han sido consideradas inéditas por analistas militares.

El desarrollo de esta tecnología forma parte de un impulso más amplio de la industria de defensa ucraniana, que ha incrementado la producción de artillería, municiones y sistemas de protección en medio del conflicto. Zelenski incluso sugirió que algunos de estos avances podrían convertirse en productos exportables para países aliados interesados en este tipo de capacidades.

“Ucrania es fuerte porque puede defenderse. Es moderna porque está cambiando las reglas del juego”, afirmó el presidente, quien agradeció a los cientos de miles de trabajadores del sector por su contribución sostenida en condiciones de guerra.

El uso de robots y sistemas autónomos en combate confirma una tendencia creciente en los conflictos contemporáneos, donde la tecnología no solo redefine las estrategias militares, sino que también se convierte en una herramienta clave para reducir pérdidas humanas.

En el caso de Ucrania, este enfoque busca sostener la resistencia frente a la criminal invasión ordenada por Vladimir Putin mientras se adapta a una guerra de larga duración con impacto global.