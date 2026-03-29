Ataques de Ucrania a puertos petroleros rusos elevan tensión y dificultan envío de combustible a Cuba

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Los recientes ataques a infraestructuras petroleras en Rusia han añadido presión a un mercado energético global ya tensionado, con consecuencias que alcanzan directamente a economías vulnerables como la cubana.
Desde hace al menos cinco días, Ucrania ha estado atacando puntos neurálgicos de la economía rusa, específicamente relacionados con los combustibles. Uno de esos ataques fue al puerto de Ust-Luga y provocó el incendio de una planta que procesa gas y exporta productos derivados del petróleo.
Oilprice informó que las interrupciones en puertos clave del mar Báltico, junto con otras disrupciones como las tensiones en rutas estratégicas internacionales, han reducido significativamente la oferta global de petróleo.
En este contexto, el precio del crudo Brent ha superado los 100 dólares, elevando el costo de importación para países dependientes. Cuba, con limitada capacidad financiera y fuerte dependencia energética externa, se encuentra entre los más afectados.
Rusia continúa obteniendo beneficios por el alza de precios, pero la menor disponibilidad de crudo complica el acceso para socios como La Habana, que compite en condiciones desventajosas en el mercado internacional. Es difícil que puedan apoyar a la isla con envíos de combustible en este contexto.
Cuba, atrapada entre tensiones internacionales
La situación se agrava con el despliegue de buques estadounidenses en el norte de Cuba, coincidiendo con el avance del petrolero ruso Anatoly Kolodkin hacia el Caribe.
Washington mantiene una política firme contra el suministro de crudo ruso a La Habana, lo que añade un componente geopolítico a la crisis energética cubana.
El monitoreo activo del tráfico marítimo en la región refleja la sensibilidad del momento, donde cualquier movimiento puede escalar tensiones entre Estados Unidos y Rusia.
En medio de este escenario, Cuba queda atrapada en un pulso global que limita sus opciones y profundiza la crisis interna, marcada por apagones, escasez y creciente malestar social.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y el conflicto ruso-ucraniano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los ataques de Ucrania a puertos rusos afectan a Cuba?
Los ataques de Ucrania a puertos rusos han reducido la capacidad exportadora de petróleo de Rusia, lo que limita el suministro de crudo a Cuba, un país altamente dependiente del petróleo ruso debido a sus problemas económicos y restricciones internacionales. Esto agrava la crisis energética en la isla, marcada por apagones y escasez de combustible.
¿Cómo impacta el aumento del precio del petróleo en la crisis energética de Cuba?
El alza en el precio del crudo Brent, que ha superado los 100 dólares, incrementa el costo de importación de combustible para Cuba. Dado que la isla carece de recursos financieros suficientes, este aumento limita aún más su capacidad para adquirir petróleo en el mercado internacional, profundizando su crisis energética.
¿Qué papel juega Rusia en la crisis energética de Cuba?
Rusia es un proveedor clave de petróleo para Cuba, especialmente tras la caída del suministro venezolano. Sin embargo, las disrupciones en sus puertos debido a ataques ucranianos y las presiones internacionales dificultan que Rusia pueda mantener un flujo constante de crudo hacia la isla, exacerbando la situación energética cubana.
¿Qué obstáculos enfrenta el petrolero Anatoly Kolodkin en su ruta hacia Cuba?
El Anatoly Kolodkin, que transporta crudo ruso, enfrenta la vigilancia y restricciones impuestas por Estados Unidos, que prohíbe explícitamente el envío de petróleo ruso a Cuba. Además, las tensiones geopolíticas y las disrupciones en puertos rusos podrían impedir futuros envíos, poniendo en duda su llegada a la isla.
¿Qué consecuencias tiene la falta de combustible en la vida diaria de los cubanos?
La escasez de combustible ha provocado apagones prolongados y un deterioro de los servicios esenciales en Cuba, afectando hospitales, transporte y distribución de alimentos. La población enfrenta apagones que pueden durar horas, lo que agrava la crisis humanitaria en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.