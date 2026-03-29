Ataques de Ucrania a puertos petroleros rusos elevan tensión y dificultan envío de combustible a Cuba

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Los recientes ataques a infraestructuras petroleras en Rusia han añadido presión a un mercado energético global ya tensionado, con consecuencias que alcanzan directamente a economías vulnerables como la cubana.

Desde hace al menos cinco días, Ucrania ha estado atacando puntos neurálgicos de la economía rusa, específicamente relacionados con los combustibles. Uno de esos ataques fue al puerto de Ust-Luga y provocó el incendio de una planta que procesa gas y exporta productos derivados del petróleo.

Oilprice informó que las interrupciones en puertos clave del mar Báltico, junto con otras disrupciones como las tensiones en rutas estratégicas internacionales, han reducido significativamente la oferta global de petróleo.

En este contexto, el precio del crudo Brent ha superado los 100 dólares, elevando el costo de importación para países dependientes. Cuba, con limitada capacidad financiera y fuerte dependencia energética externa, se encuentra entre los más afectados.

Rusia continúa obteniendo beneficios por el alza de precios, pero la menor disponibilidad de crudo complica el acceso para socios como La Habana, que compite en condiciones desventajosas en el mercado internacional. Es difícil que puedan apoyar a la isla con envíos de combustible en este contexto.

Cuba, atrapada entre tensiones internacionales

La situación se agrava con el despliegue de buques estadounidenses en el norte de Cuba, coincidiendo con el avance del petrolero ruso Anatoly Kolodkin hacia el Caribe.

Washington mantiene una política firme contra el suministro de crudo ruso a La Habana, lo que añade un componente geopolítico a la crisis energética cubana.

El monitoreo activo del tráfico marítimo en la región refleja la sensibilidad del momento, donde cualquier movimiento puede escalar tensiones entre Estados Unidos y Rusia.

En medio de este escenario, Cuba queda atrapada en un pulso global que limita sus opciones y profundiza la crisis interna, marcada por apagones, escasez y creciente malestar social.