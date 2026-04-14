Golpe simbólico: El régimen cubano vuelve a sacar el Primero de Mayo de la Plaza por la crisis

El régimen cubano anunció este lunes que el acto central del Primero de Mayo en La Habana no se celebrará en la Plaza de la Revolución, sino en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el malecón habanero.

Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central y presidente de la comisión organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), confirmó el cambio en conferencia de prensa y lo justificó apelando a la "austeridad" y al contexto de lo que llamó un "cruel bloqueo energético".

"Por tal razón en La Habana, el primero de mayo no será en la Plaza de la Revolución José Martí. Vamos a concentrarnos en diferentes puntos en los consejos populares y desde esos puntos vamos a caminar hacia los puntos de concentración de marcha", explicó el funcionario.

El lema oficial de la jornada es La Patria se defiende, en sintonía con la retórica de confrontación que el régimen ha intensificado en los últimos meses, incluyendo ejercicios militares semanales bajo la doctrina de guerra de todo el pueblo.

El traslado del acto central se produce en un contexto de profunda crisis energética. Cuba enfrenta un déficit de generación superior a 1,900 megavatios y diez de 16 plantas termoeléctricas fuera de servicio, lo que hace prácticamente inviable organizar un evento propagandista masivo con los recursos logísticos que históricamente ha demandado la Plaza.

Las autoridades justificaron el cambio de sede como una medida de austeridad, aunque críticos señalan que se trata de una estrategia para disimular la baja participación esperada, cambiando el escenario patriótico para mostrar una concentración adecuada a las circunstancias actuales.

No es la primera vez que el régimen modifica el formato del Primero de Mayo. En 2023, Cuba suspendió por primera vez desde 1959 el desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución, también alegando dificultades económicas.

En 2024, el acto se retomó con cifras oficiales de más de 600,000 participantes en La Habana, y en 2025 se documentó que el régimen usó combustible estatal para transportar participantes desde distintos puntos de la capital.

Ese año el acto también se celebró con cifras oficiales de más de 600,000 participantes en La Habana, en medio de apagones y escasez generalizada que contrastaban con las imágenes de movilización masiva difundidas por los medios estatales.